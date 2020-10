No habrá entrega adicional de dinero a estados, insiste AMLO

Ante la exigencia de un grupo de gobernadores para obtener más recursos federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá entrega de dinero adicional a lo que marca la ley ni moches como se hacía en el pasado.

“Decirles que también aunque protesten y nos cuestionen y nos saquen en ocho columnas en la prensa fifí, conservadora, ahora sí como decía el finado Héctor Suárez ‘no hay, no hay, no hay’ porque también estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

El mandatario resaltó que es la gente la que debe supervisar el gasto del presupuesto en cada entidad, por lo que el no será el crítico de los gobernadores, aunque más adelante señaló que con información de todo tipo, no sólo lo relacionado con el presupuesto sino a nivel general "se van cayendo las máscaras y se pone a cada uno en su lugar".

Antes había reiterado que desconoce si las entidades tienen planes de austeridad. El asunto, agregó, lo tiene que investigar la gente porque el no quiere ser el crítico principal de los gobernadores.

"Este es un asunto de la gente, de los pueblos, la gente se da cuenta de todo. Yo nada más aclaro para que no se vaya a distorsionar la información, que no se vaya a manipular”, expuso.

Ante los argumentos del grupo de gobernadores, autodenominado Alianza Federalista, reiteró que la entrega de recursos se hace con base en una fórmula legal, no a capricho del Presidente.

Recordó que la última reforma fiscal para el reparto de esos fondos se realizó durante el gobierno de Felipe Calderón, en 2007, y fue aprobada por los partidos que ahora son oposición.

“Muchos de los que ahora están demandando que se les de más dinero votaron por esa ley, gobernadores incluso de los que están en el llamado frente federalista”, dijo.

Expuso que teórica e históricamente el federalismo tiene que ver con el liberalismo, así ha sucedido en la historia de México, y el conservadurismo está vinculado al centralismo.

“Entonces, quienes son conservadores no pueden ser federalistas. En la historia de México nunca ha sucedido, es un asunto conceptual, teórico.

Santa Anna era conservador y estableció un régimen político centralista; Juárez era liberal y federalista”, señaló.

Por tanto, escuchar “esos sonidos, esos ruidos”, bromeó ante un sonido en el salón Tesorería de Palacio Nacional, de ideas federalistas de personas conservadoras, pues es algo extraño.

Repitió a los habitantes de todos los estados que su gobierno seguirá apoyando de manera directa, sin intermediarios.

“Entregamos a los estados lo que por ley les corresponde y ellos tienen que rendir cuentas, para eso están los congresos locales, para eso está el Poder Judicial en cada uno de los estados, precisamente porque somos una República popular y federal, y lo que se envía a los estados lo tiene que supervisar el congreso local”, señaló.

Insistió en que les corresponde a los estados va directo de la Tesorería de la Federación a las secretarías de Finanzas de los estados.

“Imagínense que cada mes se les envía una orden de pago, se les deposita.

Le pedí al secretario de Hacienda que dé a conocer cuánto se les ha transferido este año, a cada estado, porque a lo mejor la gente no los sabe. Y no porque lo oculten los gobernadores sino porque por lo general no se difunde o no llama la atención o no interesa pero ahora todos tenemos que saber cuánto es el presupuesto de cada estado”.

Señaló que “quedaron muy al acostumbrados algunos” al moche, a partir del dinero federal que se entregaba a los diputados

“Les dejaron en los últimos tiempos todo para deporte,cultura y mejoramiento urbano, por eso algunos se deben acordar que estaban buenas las banquetas pero las destruían para volverlas a hacer, porque eso se les asignaba a diputados.

“Iba el diputado con un presidente municipal y decía: yo pongo la empresa constructora o si no yo te doy el dinero, y me das un moche.

Eso era lo que hacían, me acuerdo que se hablaba mucho, tenían un lenguaje ‘bajar recursos’ había gestores, coyotes”, señaló

Dijo que esa distorsión viene del Estado de México, de otorgarle presupuesto a los legisladores locales.

“Entonces, ya no es así, el presupuesto es de todos, se cuida, no hay influyentismo, se trata a todos los estados por igual de conformidad con la legalidad y se atiende con el presupuesto federal a la gente más humilde, más pobre.

“Se atiende a todos pero se les da preferencia a los pobres, eso es lo que está haciendo”, agregó.