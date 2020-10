Exhorta Segob a Aureoles a conducirse con respeto hacia otras naciones

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a conducirse con base en los preceptos constitucionales y con respeto a la soberanía y autodeterminación de otras naciones.

Lo anterior porque el mandatario publicó un video en sus redes sociales con motivo de las próximas elecciones en Estados Unidos en la que de manera implícita los llama a no votar por Trump.

Les dice que hace 4 años llegó a la Casa Blanca alguien que llamó a los migrantes mexicanos delincuentes y narcotraficantes, y a muchos los encerró en jaulas.

En un oficio emitido este viernes, la secretaria Sánchez Cordero le recordó que la política exterior corresponde, en exclusiva, al Ejecutivo federal.

A consideración de la responsable de la política interna la acción de Aureoles “parece confundir un llamado a la participación política con el favorecer a uno de los candidatos en una contienda electoral externa”.

Advirtió que el hecho es grave y coloca al Estado mexicano en una situación muy delicada.

A continuación la carta de la Secretaria Sánchez Cordero para el mandatario estatal.

SILVANO AUREOLES CONEJO

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Presente

Señor Gobernador,

Como bien sabe, de acuerdo con nuestra constitución y los tratados internacionales, la dirección de la política exterior de México le corresponde al Poder Ejecutivo Federal en consonancia con los principios que la rigen. Entre ellos, el principio básico constitucional de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. En la formulación de esa política participan los Poderes de la Unión en los términos que ella misma establece y los estados de la Federación participan en la medida de sus atribuciones.

La conducción de esa política, por tanto, corresponde al Ejecutivo Federal, en exclusiva. Por lo que me parece, cuando menos, extraña, la confusión que suscita en la población migrante, no solo de su estado, sino de todos los mexicanos en el exterior, con el video que publica ayer en sus redes sociales. En él parece confundir un llamado a la participación política con el favorecer a uno de los candidatos en una contienda electoral externa. Cuestión que me parece, por demás, grave, pues coloca al Estado mexicano en una situación muy delicada en términos de política exterior. La violación a la doctrina Estrada por parte de Usted, y que fuera formulada en tiempos de otro Michoacano, constituye un lamentable y anecdotario precedente en la historia nacional.

El respeto a la Constitución Federal y la de la Entidad Federativa que Usted gobierna, a la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, a la autodeterminación de los pueblos y a su libertad de elegir soberanamente a sus gobernantes, son principios, no solo constitucionales, sino de política exterior, que han mantenido al país en paz y como uno de los líderes mundiales de la política exterior. Entrometerse de la manera que lo hace en los asuntos internos de otro país, en un proceso electoral externo, hacer política exterior cuando no le corresponde, le hace incurrir, a mi juicio, en ilícitos constitucionales.

Por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 61, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como en lo establecido en los principios de derecho internacional a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos, le exhorto, como responsable de la política interior, a conducir su actuar como servidor público del Estado mexicano a los preceptos constitucionales, al ámbito competencial que la misma establece y con respeto a la Soberanía y autodeterminación de otras naciones.