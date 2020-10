Aumentan los contagios en 42 de los 51 estados de EU

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no habrá confinamiento en Rusia a pesar del aumento drástico de casos de coronavirus registrado en las semanas pasadas.

No habrá confinamiento en Rusia: Putin

Sabemos perfectamente lo que hay que hacer y por eso no vamos a instaurar medidas de restricción total como, por ejemplo, un susodicho confinamiento nacional que detendría la economía y las actividades comerciales , declaró Putin.

A pesar de la difícil situación epidemiológica, estamos mejor preparados para trabajar en las condiciones que plantea esta epidemia , añadió el presidente ruso al evocar la capacidad del país para movilizar su sistema de salud y aplicar medidas de prevención.

Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadunidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo ayer Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

Según las proyecciones actuales de Moderna Inc y Pfizer Inc, los estadunidenses probablemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz , sostuvo Fauci.

Delincuentes cibernéticos están lanzando un ataque de ransomware a gran escala en contra del sistema de salud de Estados Unidos, advirtieron agencias federales.

Expertos independientes en seguridad afirman que este tipo de ataques ya afectaron a cuatro hospitales del país este mes y podrían impactar a cientos más.

En una alerta conjunta, FBI y dos agencias federales advirtieron que cuentan con información creíble de una amenaza cibernética inminente a hospitales y proveedores de servicios médicos . Aseguran que grupos criminales atacan el sector con ransomware que podría derivar en robo de datos e interrupciones en los servicios de salud .

La compañía farmacéutica india Dr. Reddy’s, que empieza las pruebas de la vacuna anti-Covid rusa Sputnik V, informó haber detectado la semana pasada un ataque de hackers contra sus computadoras.

El 22 de octubre de 2020 nos enfrentamos a un incidente de seguridad informática y aislamos a los servicios afectados de tecnologías de la información , dijo la compañía en su balance de dos trimestres de este año financiero, al agregar que el ataque tenía por objetivo cobrar un rescate .

La compañía, según el documento, colaboró con varios expertos destacados en el ámbito de ciberseguridad para contener y solucionar la situación, así como para investigar el incidente .

Varios medios indios destacan que el ataque se produjo menos de una semana después de que el Contralor General de Drogas de la India diera a la compañía la aprobación para llevar a cabo la segunda y la tercera fases de los ensayos clínicos de la vacuna rusa en el país.