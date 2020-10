Anuncia AMLO aumento a monto de becas y pensiones

Tlaltizapán, Mor. Al inaugurar un plantel de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” en este municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo año aumentará el monto de las pensiones para adultos mayores y para menores con discapacidad, conforme a la inflación, y las becas para Jóvenes Construyendo el futuro también, por el incremento al salario mínimo.



Dio su respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco, ante los ataques que recibe, dijo, de “conservadores corruptos”.



Afirmó que Blanco “recibió un estado en bancarrota, saqueado, y por eso hay muchas resistencias de quienes quieren regresar por sus fueros y están atacando constantemente al gobernador. La mejor fórmula para enfrentar esas resistencias de conservadores corruptos es trabajar para el pueblo, nunca dale la espalda”.



Llamó a “no separarnos del pueblo y así se resiste. Si se está con el pueblo se tiene un escudo protector, ese es el Ángel de la Guarda. Por eso hay que seguir adelante y el gobernador siempre va a contar con el respaldo del gobierno federal. Hoy iniciamos una gira y vamos a dar a conocer programas que van a ayudar mucho al bienestar de Morelos”, indicó López Obrador.



El mandatario estatal, a su vez, refrendó su apoyo incondicional al proyecto de nación del gobierno federal. “No son tiempos de rupturas ni de divisionismo. México nos quiere unidos”, afirmó.



Aseguró que seguirá luchando “contra vestigios de corrupción que nos heredaron” y aún se encuentran arraigados en algunos sectores. En Morelos “la justicia no es negociable ni será moneda de cambio para intereses políticos. Con apoyo de su gobierno me comprometo a que no nos temblará la mano ni descansaremos hasta llevar a la justicia a quienes hasta hoy se han burlado de la ley”. Siguiendo su ejemplo, agregó, en el estado no hay lugar ni para corrupción ni impunidad.



López Obrador también informó que ya se están comprando los equipos para empezar la conectividad a Internet en 40 mil localidades. “Pronto va a haber internet en todos los pueblos y va a ser gratuito en plaza publicas, escuelas y centros de salud”, señaló.