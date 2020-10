Por vez primera se investiga 'huachicol' de crudo: AMLO

Por primera vez, el gobierno investiga el huachicol de petróleo crudo, tras el aseguramiento de un barco que transportaba 60 mil barriles en Coatzacoalcos, Veracruz, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anunció que con el apoyo de las fuerzas armadas se combatirá a las bandas que se dedican a este ilícito, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco, porque “tienen que ver autorizaciones del SAT y con aduanas.

“¿De dónde sale ese petróleo crudo si en México solamente Pemex puede extraerlo o comercializarlo? Es otra situación que tiene que ver con la delincuencia organizada. Siempre que hay una banda que actúa; existen relaciones de complicidad con la autoridad, no es que se reproducen sin tener protecciones”, manifestó.

Por otro lado, el mandatario resaltó el hallazgo de 59 cuerpos en fosas clandestinas en Salvatierra, Guanajuato, tras reiterar su rechazo a los grupos de autodefensas, e insistió que corresponde al Estado garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas. “Nadie puede hacer justicia por su cuenta, incluso nuestra Constitución lo prohíbe”, sostuvo.

Señaló que la guerra contra el narcotráfico -que inició Felipe Calderón- se dio en busca de la “legitimidad que no se obtuvo en las urnas”, pero esas medidas produjeron efectos contraproducentes.

A pregunta expresa sobre la decisión de comunidades de Michoacán de establecer su propio gobierno, López Obrador indicó que fue porque “hubo vacío de poder y en la política, los vacíos se llenan… yo sostengo que las mismas autoridades, en algunos casos promovieron estas autodefensas o estos grupos”.

Manifestó: “claro que ha crecido la delincuencia y sobre todo, lo más lamentable, los homicidios” porque está quedando de manifiesto la “asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia”, sobre todo en los estados donde “tenemos ahora más problemas”.

El presidente afirmó que el gobierno tiene más presencia en Tierra Caliente, en Apatzingán, en la comunidad de Aguililla y se atiende a los desplazados por la violencia.

Resaltó con base en datos del INEGI que hubo menos homicidios en 2019, que en 2018. “Todos los demás delitos los hemos disminuido, por ejemplo secuestro, robos, delitos del orden federal, pero el delito de homicidio es lo que ayuda más a entender como está la situación de violencia en el país”.

Insistió que en 2011 y 2012, debido a que hubo muchos enfrentamientos, los índices de letalidad eran altísimos y eran “muchos más los muertos que los heridos, porque la consigna era arrasar, con esa idea fascistoide de resolver todo con el uso de la fuerza”.

Ayer, comentó, hubo 24 homicidios menos; “se rompió por primera vez en varios años la tendencia al alza y yo espero logremos la disminución, es mi compromiso”.

-¿Dónde ve a México en 15 años? -le preguntaron.

-Una gran potencia, con paz y tranquilidad… lo que estamos haciendo ahora es establecer las bases para que haya justicia, que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que produjo el modelo económico neoliberal.

La justicia es una asignatura pendiente, pero ya no hay impunidad, “no protejo a nadie”, resaltó, y reconoció que hay un atraso en carpetas de investigación porque no se daba curso a las denuncias. “A final de cuentas se castigaba a uno por ciento de los denunciados. Una gran impunidad en todo el proceso, pero eso dependía mucho de arriba”.

Recordó que antes, los asuntos públicos los manejaba una “élite de poder ambiciosa, dedicada a la corrupción y el pueblo era convidado de piedra. Ahora es el pueblo el que manda, el que decide; es mandar obedeciendo”.

Por otro lado, dio a conocer que en la ofrenda por el Día de Muertos en Palacio Nacional -a partir del sábado- habrá una ceremonia de 20 pueblos originarios.

Subrayó que no estará abierta al publico porque analizamos que “si se abrían las puertas no íbamos a poder tener un buen manejo y tenemos que cuidar que no haya aglomeraciones”. La ceremonia se transmitirá por el sistema de radio y televisión, así como redes sociales.