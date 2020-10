Se manifestó a EU descontento por silencio oficial en caso Cienfuegos: Ebrard

México manifestó su descontento de manera verbal y por escrito al gobierno de Estados Unidos por no haber sido informado de la investigación que se realizaba al general Salvador Cienfuegos. Será después del proceso electoral de la semana próxima en ese país cuando se den detalles y se informe de la asistencia consular que se le dio desde el primer momento para garantizar un debido proceso, para que no se cometan atropellos, informó el canciller Marcelo Ebrard.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la labor del ejército y señaló que en caso de que resultara culpable el general Cienfuegos, es un hecho aislado y “tenemos que cuidar la institución”.

Sostuvo que no se ha permitido ningún acuerdo para que Estados Unidos participe en asuntos que sólo corresponde atender a los mexicanos y dijo que el presidente Donald Trump, “cada vez que hablamos y se toca el tema ha actuado con respeto a la soberanía”.

Recordó que con lo de Sinaloa (cuando se detuvo y liberó a Ovidio Guzmán) ofreció apoyo, que “podría significar que actuara un grupo de alguna agencia de Estados Unidos en el país. Le di las gracias y entendió que es un asunto nuestro”.

También, dijo, que cuando querían dar la clasificación de terroristas a quienes participan en las bandas de la delincuencia en México, “me pidió mi opinión, dije que no, y al día siguiente dio a conocer que por planteamiento nuestro no se iba a tomar esa decisión”. Explicó que si un país extranjero considera a una banda de narcotraficantes como terrorista en el país, pueden intervenir, sin consultar a nadie, “entonces sí nos convertimos en una colonia, en una especie de protectorado, y México no es colonia de ningún país extranjero, es un país libre y soberano”.

Ebrard precisó que el miércoles se presentó el último escrito y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le explicó que él no podía dar información al gobierno mexicano porque era una investigación del Gran Jurado de su país.

Acerca de la demanda del PRI para que el gobierno mexicano pague el abogado de Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos enjuiciados en el extranjero, se les apoya, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos. Dijo que no se contempla esa posibilidad, “creo que se está iniciando apenas el juicio y tanto el que acusa como el acusado van a presentar pruebas y si no hay elementos de pruebas, tienen que dejar en libertad a Cienfuegos”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador sostuvo que debido a las elecciones en Estados Unidos se debe actuar con prudencia “para que no se utilicen nuestras posturas. El manejo de información con fines electorales se da en todo el mundo. Siempre que hay una elección suceden cosas. El martes son las elecciones y política es tiempo”. Agregó que se actúa con prudencia, “no queremos que se manipule nuestra postura”.

Recordó que desde el principio se dijo que independientemente de si Cienfuegos es responsable o no, “vamos a defender al ejército mexicano. Institución fundamental del Estado y no se pueden hacer juicios a tabla rasa. No se puede juzgar a todos los miembros del Ejército. Se socavaría una institución muy importante para la seguridad interna y la defensa de la soberanía nacional. El ejército mexicano ha significado una gran apoyo en seguridad, nos ayudan en la creación y la operación de la guardia nacional, tiene tareas de seguridad pública fundamental”. Agregó que además ayuda en la atención con los damnificados, la gente que padece con temblores y otros fenómenos naturales.

En relación con el cierre de la frontera norte, Ebrard dijo que México no optará por un “cierre imperativo porque eso paraliza la actividad en la frontera, el daño podría ser enorme. Se dan recomendaciones y la orientación de que se realicen actividades esenciales”.

Sobre el acuerdo de justicia del pueblo yaqui que se publicó el miércoles en el Diario Oficial, López Obrador dijo que se empiezan a atender las demandas. La gente de ese pueblo no tiene agua, los centros de salud no funcionan y habrá un programa integral. Se busca atender a todos los pueblos originarios,y ya se les apoya con programas de Bienestar.