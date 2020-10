Podrá disponer el gobierno de 33 mil mdp del fondo de salud

En tribuna, Enrique Ochoa Reza (PRI) resaltó que aun cuando el grupo mayoritario argumentó que los recursos se destinarán a la adquisición de una vacuna, la ley no dice eso y Morena votó aquí en contra de todas las reservas para garantizar la aplicación de ese dinero . En cambio, acusó, la reforma propuesta por Morena envía los excedentes al cajón del gasto corriente de la Tesorería, permite que el recurso se vaya a cualquier otro destino y no define expresamente que lo invierta en adquirir la vacuna, cumplir los protocolos de vacunación o dotar de recursos al sector salud para hacer frente a la pandemia. Si este recurso va a la vacuna y no al gasto corriente, pongámoslo . Dolores Padierna Luna (Morena) afirmó que el fondo de salud no desaparece y que el tope aprobado alcanza para el triple de lo que históricamente se ha gastado por esos conceptos .