No descarta AMLO aplicar censo de "autos chocolate"

No descartamos la posibilidad de llevar a cabo un censo sobre los autos “chocolate, para saber quienes son sus propietarios porque en diferentes estados, sobre todo en Baja California, se utilizan para “un buen número de delitos y cuando se hace la investigación no se tiene ningún tipo de control. Es decir, no se sabe quiénes son y vamos a buscar poner orden”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que es distinto a la regulación para autorizar esos vehículos. “Estamos hablando de medidas para la seguridad pública, tener el control de todos estos carros que se utilizan muchas veces para cometer ilícitos, pero todavía no hay un acuerdo”.

En conferencia de prensa, advirtió sin embargo que ante procesos electorales se “usan todas estas cosas para promover candidatos y hacer ofertas: que se van a regular los carros, que se levantarán listados porque habrá programas de vivienda y salen gestores, bueno antes”.

Ante ello, recordó que “está prohibido repartir migajas, despensas, frijol con gorgojo a cambio de votos; nada de fraude electoral. Vamos a ser guardianes para que no se lleven a cabo estas prácticas. Por eso también muchas cosas las vamos a analizar mejor para que no se utilicen con propósitos electorales”.