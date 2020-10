"Vamos a ver" si desaparece o se regula el 'outsourcing': AMLO

Ciudad de México. En el caso del outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca una reforma en la que no paguen ''justos por pecadores' y tampoco se burle de nuevo la ley. “Queremos poner orden”, subrayó.

-¿Se busca modificar la figura del outsourcing o desaparecerlo?

-Eso es lo que vamos a ver. No queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo. Se supone que en apego estricto a la ley del trabajo, quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones.

Un día después del anuncio del envío de una iniciativa de ley “para que este mecanismo desaparezca”, señaló que el próximo viernes varios funcionarios vinculados con esta materia darán un informe para que se entienda la necesidad del cambio.

“Ya lo intentamos (modificarlas) pero hay quienes no ayudan. Son esas decisiones que pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables pero hay otros y, en sentido estricto no son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores y se les afecta”, señaló en la conferencia de prensa matutina.

Indicó que tanto las autoridades del Seguro Social como del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal tienen elementos para demostrar el comportamiento de estas empresas, especialmente de cinco años para atrás, es decir, no es un asunto nuevo sino a partir de la reforma laboral y las llamadas reformas estructurales “cuando se dan estas facilidades” que significa abuso y violación a los derechos de los trabajadores.

Reiteró que el mecanismo utilizado es despedir a miles de trabajadores en diciembre para evitar el pago de prestaciones como el aguinaldo y los vuelven a contratar en enero o febrero.

“Estas oficinas que operan esas nóminas ganan muchísimo dinero, se fueron creando estos grupos de intermediarios de coyotes en los últimos tiempos. Yo les decía que hay una de estas empresas que tiene a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de 200 mil trabajadores. Eso es lo más irregular que puede haber”, señaló.

Reiteró que, además, en todo esto hay evasión fiscal, por lo que en su gobierno están buscando la manera de que no haya abusos.

“Un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por el mismo se dedique a evadir impuestos”, advirtió.

Señaló que muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas.

“Ahora con la pandemia, de repente dan de baja a miles de trabajadores, las grandes empresas. Cuando empezó la pandemia se les estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa, no voy a hablar aquí de las franquicias, no tiene sentido hacerlo, sino estos despachos con ese propósito”.

Danza de cifras

Enseguida mostró gráficas del IMSS, donde hay 59 por ciento de plazas registradas de carácter permanente.

Sin embargo, en noviembre se reportaron 80 mil empleos nuevos y de repente en diciembre se pierden 200 mil “inexplicablemente, porque los bajan de las nóminas en diciembre y vuelven a contratarlos en enero o febrero. Esto hacen estas empresas y muchas otras cosas”. Así ocurrió en la industria de la transformación, menos 100 mil, refirió.

Señaló que el viernes se darán detalles de la forma en que se transgrede la ley a partir de esta figura, y destacó que seguramente la iniciativa no les gustará a los factureros y otros que han abusado de este mecanismo, “pero si se explica por qué, la gente va a saber y al conocerse cómo está la situación y vamos a presentar la solución al problema”.