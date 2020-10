Se trabaja con la UNOPS para comprar medicamentos en el extranjero: AMLO

Ciudad de México. Para evitar “trafiques” y mezcolanza del poder político con el de las grandes empresas farmacéuticas, el gobierno de México trabaja en un acuerdo de compra de medicamentos en el extranjero, a través del servicio y la asesoría de la UNOPS, agencia de las Naciones Unidas asesora en proyectos.

El objetivo, señaló hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es garantizar el abasto, obtener los insumos a los menores precios y combatir la corrupción.

Precisó que también se trabaja en una reforma legal al sector y pronto se hará un anticipo de 30 mil millones de pesos para la compra de medicamentos, vía UNOPS.

“Y ya estamos haciendo las reformas legales porque se protegía a estas empresas que tenían el negocio de la venta de medicamentos; se les protegía, no había competencia”, indicó.

Sin embargo, dijo, hay resistencias e intereses de quienes en otros tiempos abusaban de la compra de las medicinas.

“Había una gran corrupción, monopolios, vinculación de poder económico con el poder político, mezcla, mezcolanza entre supuestos empresarios y funcionarios públicos”, dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina informó del encuentro, el martes, en la que participó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con funcionarios de la UNOPS, donde se abordó el acaparamiento de compañías farmacéuticas en las compras masivas de medicinas.

Es muy curioso – agregó- porque siempre hablaban de libre comercio ‘pero en los bueyes del compadre’. Cuando no les convenía, actuaban como monopolio, son libre competencia, por la corrupción.

“Entonces, no permitían que vendieran laboratorios, incluso reconocidos mundialmente por su calidad, no podían vender en México porque estos grupos financiaban campañas políticas, a políticos, repartían sobornos a todos, digo a los corruptos, no al pueblo de México”.

En este punto señaló lo dicho en otras ocasiones, en el sentido de que el pueblo es honesto.

“Aunque no les guste a mis adversarios que yo use la expresión de ‘pueblo bueno’. Sí, pueblo bueno, noble, lleno de valores, culturales, morales, espirituales, ese es el pueblo de México, entonces, como ellos se echaron a perder pues no les gusta que hable del pueblo bueno, les molesta, porque quisieran que todos fueran corruptos”.

Afortunadamente la mayoría del pueblo es honesta, trabajadora y nos costó mucho esto, el abasto.

Confió en que mañana se haga el anuncio del acuerdo con la UNOPS porque vamos ya a entregar más de 30 mil millones de pesos de anticipos para el abasto de los medicamentos.

Prometió que con ello no faltarán los medicamentos gratuitos, atención médica porque quien va a llevar la compra es la UNOPS, mecanismo de la ONU encargado de la transparencia para garantizar cero corrupción y que nos rinda el presupuesto.

Al respecto expuso que una caja de pastillas para la diabetes que costaba 10 pesos en laboratorio, la vendían hasta en 150, 200 pesos al gobierno.

“Un gran trafiquee con todo lo que tiene que ver con la medicina que todavía no terminamos de resolverlo. Es un desafío”.

Sin embargo, prometió, las medicinas llegarán hasta el más apartado pueblo del país. Así como llegan los refrescos, las bolsitas, ¿por qué no van a llegar las medicinas?.

Es así, abundó, que hoy están funcionarios de la ONU poniéndose de acuerdo con el secretario de Hacienda por la entrega del anticipo, así como con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para los registros de medicamentos .

Lo anterior, explicó, porque una de las trampas era de que venía la Cofepris imponía plazos de seis meses o más para emitir las autorizaciones.

“Entonces quién iba a querer vender en México en esas condiciones.

Eso se está resolviendo para que la Cofepris establezca relaciones con las agencias que tienen esa función reguladora en otros países, en Alemania, Inglaterra, y que no se requiera de un análisis específico o de otro análisis sobre la calidad del medicamento si viene de una farmacéutica reconocida, con prestigio y autorización en su país”.

El Presidente dijo que todo esto es está eliminando y se está haciendo la comunicación con todos los países del mundo, a fin de que no falten los medicamentos en México.

Señaló que el tema de las medicinas para niños con cáncer “lo han utilizado para someternos, para que nos ajustemos a sus prácticas corruptas, pues no”, advirtió.

Añadió que la investigación en torno al reciente robo de medicinas para tratar el cáncer todavía se está investigando, y pidió a la gente que si tiene información al respecto la dé a conocer.