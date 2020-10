"No se les debe nada" a los gobernadores: López Obrador

Ciudad de México. El gobierno federal “no les debe nada” a los gobernadores; “si hacemos cuentas, en algunos casos nos deben porque no han pagado impuestos” y seguramente los de la Alianza Federalista también, manifestó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que de lo que corresponde a la federación no les entregará más recursos a “los que siempre han medrado, que siempre se han aprovechado del presupuesto, que es de todos”.

Resaltó que mandatarios de esa agrupación decidieran consultar a los ciudadanos sobre su intención de salirse del pacto federal, pero les pidió que informen bien. “Qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que la gente participe, esa es la democracia, pero sí aclarar para que no vayan a andar diciendo, que no les entregamos recursos, no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde”.

Tras señalar que estados deben impuestos a la federación, señaló que “no se trata de decir ahora me vas a pagar; no, es aclarar, de aquí para allá, es decir, no debemos absolutamente nada, para que no vaya a suceder como en Chihuahua, que se enrollaron en la bandera de la defensa del agua y nos metieron en un conflicto”.

Retó a los integrantes de la Alianza Federalista a que, si tienen pruebas de que el gobierno no les ha entregado lo que les corresponden, “que las muestren; les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas. En algunos casos que no han pagado impuestos, muchos estados”.

Además, añadió, “cómo les vamos a entregar” más recursos que corresponden al gobierno federal “si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores.

“Partidos que votaron en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores y de entregar pensiones a niñas y niños con discapacidad, de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos; que votaron en contra de que la atención médica y medicamentos fueran gratuitos”.

A ellos eso no les parece, “a eso le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba, que el pueblo no cuenta… El gobierno tiene que representar a todos, a ricos y a pobres.

Insistió que se requiere una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, ante estados que solicitan más recursos “porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula, en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros. Eso está convenido, aceptado y obedece un mandato constitucional.

Mencionó que estos acuerdos, la Ley de Coordinación Fiscal, “se empezaron a establecer desde los años 80. Entonces para que reciban más unos y otros menos, tiene que haber un acuerdo y una reforma constitucional. No es decir: 'Es que no nos están dando lo que nos corresponde' o 'porque nosotros somos opositores al presidente él no nos está entregando lo que nos corresponde”.

Jalisco, insistió, “no está recibiendo lo que le corresponde porque tenemos diferencias con el gobierno, claro que tenemos diferencias con el gobernador, pero nosotros actuamos en el marco de la legalidad y se respeta la Constitución. Le puedo decir a los ciudadanos de Jalisco que no le debemos nada al gobierno”.