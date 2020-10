Liberará SHCP mil 600 mdp para cubrir adeudos con universidades

Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública liberará en noviembre próximo alrededor de mil 600 millones de pesos para el conjunto de las universidades públicas estatales, a fin de cubrir el aumento salarial que se otorgó este año a los trabajadores universitarios y cuyos recursos no fueron incluidos en el presupuesto ordinario a estas instituciones de educación superior.

Hay que destacar que este retraso en la entrega de los recursos federales es una de las causas que genera una enorme presión financiera e incertidumbre sobre las universidades, pues las negociaciones de revisión salarial son pagadas sin tener el respaldo financiero, esperando que el presupuesto para atender la “política salarial” se entregue en algún momento del año. Esto es así todos los años.

Lo anterior de informó en una reunión de secretarios generales de sindicatos agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que pretendían abordar con legisladores de ambas cámaras el tema del presupuesto 2021 y el otorgamiento de fondos extraordinarios a las universidades públicas estatales, a fin de poder cubrir las nóminas y prestaciones decembrinas en lo que resta del año.

La sesión debió posponerse para la semana próxima, ante los “compromisos” de diputados y senadores en sus respectivas sesiones camarales. No obstante, la dirigencia de la Contu, encabezada por Enrique Levet Gorozpe, y secretarios generales de trabajadores de varias de las universidades en crisis aprovecharon para afinar diversas acciones, incluso la de un paro nacional en las próximas semanas ante la posibilidad de que las universidades dejen de cubrir el pago de sus respectivas nóminas.

Hasta ahora ninguna de la decena de las instituciones en crisis financiera ha dejado de pagar a sus trabajadores, esperando que sea cubierta la quincena de este viernes. Sin embargo, de estas universidades, la autónoma de Nayarit, Sinaloa, Morelos y Durango, así como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya notificaron a la dirigencias sindicales que no tienen recursos suficientes para cubrir las nóminas del mes de noviembre.

Otras universidades, como la de Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Zacatecas y Chiapas, no tendrán recursos para pagar diciembre y las prestaciones decembrinas.

La Contu estimó que serían alrededor de 70 mil trabajadores los afectados en sus ingresos ante una falta de pago, debido al déficit financiero que enfrentan al menos 10 instituciones de educación superior pública del país.

"Por ello, es urgente que sea atendido este problema de las universidades públicas, de otra manera se podría generar un conflicto de gran calado", señaló el secretario general Enrique Levet, durante la reunión realizada en las instalaciones de la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM (Aapaunam).

A la reunión, se comunicó vía zoom, desde San Lázaro, el diputado de Morena, Enrique Campos Equihua, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien se comprometió solicitar a la Cámara de Diputados un incremento al subsidio para las universidades públicas que viene reducido en el anteproyecto de presupuesto 2021, además de una reunión el próximo martes 3 de noviembre.

Por su parte, el dirigente de Contu presentó un planteamiento general de la circunstancia que están viviendo las universidades públicas. “A ellos, como integrantes de la Comisión que tiene que ver con el financiamiento, estamos solicitando que incrementen el subsidio para las universidades en el anteproyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo”, destacó.

Fue ahí donde subrayó que el punto de “urgencia” que se abordó con el legislador de Morena, fue el apoyo a las universidades para el salario de los trabajadores, para aquellas que están en crisis y que debido al déficit no tendrán recursos para pagar la nómina de los trabajadores a partir de la primera quincena de noviembre.

“Desde luego que si no se resuelve no se pagaría la segunda de noviembre y las dos de diciembre ni las prestaciones salariales de fin de año. Así de grave está la situación”, dijo.

El dirigente de la Contu enfatizó que además se acordó solicitar una reunión con el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, para solicitarle que se sumen a esta lucha que están llevando a cabo los sindicatos de las universidades.

Enfatizó que se les ofreció una audiencia con la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde de la cual se les dará cita en los próximos días, pero durante la reunión de este miércoles también entregaron el documento de solicitud de audiencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y espera que haya una pronta respuesta.

Levet Gorozpe recordó que los sindicatos universitarios acordaron un paro de labores de no ser atendidas las demandas.

“Al no tener los resultados satisfactorios vamos a hacer una convocatoria, generada a través de una asamblea virtual para informarle claramente a los compañeros qué gestiones se han hecho. Si el resultado es positivo, no habrá paro, pero si el resultado es negativo, si aún con todas las acciones estratégicas que estamos planteando no se resuelve, nos iríamos a un paro general de actividades que vamos a llamar: paro de computadoras apagadas, porque ahora las actividades son en línea”, concluyó.