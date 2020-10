Hay recuperación en el entorno económico: Márquez

En el entorno económico hay una recuperación en marcha, y para retornar a una senda de crecimiento el presidente (Andrés Manuel López Obrador) impulsa obras de infraestructura con impacto significativo en el empleo, expuso la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Al comparecer ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, consideró que un elemento a favor de la recuperación es la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá T-MEC.

No obstante, la funcionaria matizó, pues, la administración federal no apuesta todo al T-MEC, no es el único tratado con el que contamos. “No es ni siquiera si es algún un tratado, sino es cómo hacer compatible la plataforma exportadora con el fortalecimiento del mercado interno. Y un factor es como elevar el ingreso”, y con ello reducir los niveles de desigualdad.

Al cuestionarle desde la bancada del Partido Verde, de cuál será la solución a la controversia planteada por legisladores estadunidenses en el terreno energético, replicó que el mismo T-MEC ofrece mecanismos de protección a los inversionistas, y en ese aspecto la carta de los legisladores de aquel país hace observaciones muy generales, y en la dependencia a su cargo se elaboró una revisión muy puntual, de dónde estarían apelando.

“Hay mecanismos de solución de diferencias y que podrían llevar a un panel, no se trata de juzgar a un país u otro, y el panel es de especialistas en tratados internacionales, sino que examinan la letra del tratado, y ellos hacen recomendación".

La respuesta de la secretaría a los cuestionamientos de los representantes redundó en que la suma de México a la cuarta revolución industrial debe acompañarse del uso de a tecnología con planteamientos de vanguardia, “que no puede ser el desarrollo tecnológico y seguir siendo desigual. Tenemos que tomar en consideración la desigualdad multisectorial. Estamos haciendo apuestas a inversión, a empresas cuyas bases tecnológicas nos permitan ingresar a la revolución industrial, pero con equidad e igualdad".

Con un tono de respeto de la compareciente y de las diputadas y diputados, dirimieron preguntas y respuestas. Incluso, se le preguntó si se encontraba bien porque se le escuchó toser en ocasiones y dado el cubrebocas inhalaba y exhalaba con cierta dificultad, y respondió que se hallaba bien de salud, que se había aplicado la prueba anti Covid 19 y que estaba usando gel y tomando agua.

Así en un golpe de efecto, el diputado Sergio Fernando Barba (PAN), le expresó que cómo ciudadanos “es más lo que nos une que lo que divide, y es preocupante observar que el presidente (López Obrador) se inclina en un modelo de gobernanza centralmente planificada. Muchos mexicanos tenemos miedo acerca de que nuestra patria termine siendo eso. Como puede usted influir usted en un presidente que se inclina” por ese tipo de gobierno.

Graciela Márquez, respondió lacónica a ese señalamiento: “Me da mucho gusto estar en México, porque no sé si en un modelo de economía centralmente planificada, podríamos hacer este ejercicio de transparencia".

En ese entorno, sumó a esa postura, que “trabajamos todos los días con empresarios, para darle un terreno parejo a todos, para que todos paguemos nuestros impuestos, es muy importante porque es una manera de materializar el estado de derecho”. Que seamos un país más abierto, que tengamos una plataforma exportadora; traer empresas que traigan no solo más inversión, sino su propia proveeduría, adujo.

Y respecto a los programas de apoyo, reitero que, en la administración federal, “seguimos teniendo una política muy activa en promover créditos. Con extensión del plazo. Cómo el programa Impulso de Nafinsa, y el programa de recuperación económica. Un programa de crédito directo productivo, para fines de focalización pusimos un programa de fondeo y garantía. Microcréditos Pronafin, para agosto pasado se habían entregado 160 mil créditos. “Nosotros no podemos dar un crédito directo, porque no estamos regulados por la Comisión Bancaria y de Valores, pero si podemos fondear programas de financiamiento.

Esperaríamos que en el segundo semestre de 2021 se ponga en marcha el tratado de libre comercio con Europa.”

Por su parte Eduardo Zarzosa (PRI), había insistido en que sin un plan responsable para entender las necesidades de ingresos no podremos avanzar. “Estamos a favor de todas las medidas que ofrezca crecer. Lamentablemente no se observan programas para apoyar a las empresas, es este momento cuando se debe ser solidario con todos, nunca en la historia de nuestro país se ha sido tan indolente con los empresarios. Por sus credenciales académicas, tiene la obligación moral de hacerle ver al presidente de la República, las pésimas decisiones que se están asumiendo en materia económica.”

En ese tono, Geraldine Herrera (Movimiento Ciudadano) refirió que antes de la pandemia la OCDE preveía el crecimiento de México en cero por ciento, en la pandemia la caída se estima será del diez por ciento. ·Usted sabe que la carga del empleo está en las pequeñas y medianas empresas. Ante la desaparición de ProMéxico no solo se pone en entredicho. No se ha ratificado el tratado de libre comercio con la Comunidad Europea.

¡Secretaria rectifique la economía de México!”