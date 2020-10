Desechan amparo promovido por Sofía, hija de César Duarte

El juzgado octavo de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, sobreseyó el juicio de amparo que promovió Olga Sofía Duarte Gómez, hija del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, contra de cualquier orden de aprehensión que se hubiera librado en su contra.



La resolución fue dada a conocer este miércoles a través de la lista de acuerdos de los juzgados federales. Olga Sofía es la hermana gemela de Bertha Isabel, quien solicitó la protección de la justicia en otro juzgado federal de la CDMX, por el mismo motivo.



A finales de agosto, el juez federal le negó a Olga Sofía la suspensión definitiva solicitada en contra de cualquier orden de captura.



Varios familiares del ex gobernador de Chihuahua han solicitado la protección de la justicia federal luego de que Duarte Jáquez fue aprehendido en Estados Unidos y se está a la espera de su juicio de extradición para que enfrente diversos procesos penales relacionados con desvío de recursos públicos en esa entidad.



Detenido en Florida



En julio, César Duarte Jáquez, solicitó un recurso de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, detención provisional con fines de extradición y la petición formal de su entrega a autoridades mexicanas.



El ex funcionario presentó la demanda en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, el 9 de julio pasado, un día después de que autoridades del vecino país del norte lo capturaran en Florida, quien desde 2017 se convirtió en prófugo de la justicia al enfrentar cargos por corrupción, peculado y desvíos de recursos por mil 200 millones de pesos.



Entre las imputaciones que se le han formulado se encuentra la contratación simulada con la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV, por la suma de 379 millones 204 mil 999 pesos, y el dinero lo recibió Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones de Chihuahua, actualmente preso, para supuestamente hacer pagos millonarios en efectivo a diputados locales que aprobaron la bursatilización de la deuda pública del estado en 2015.



Además Duarte Jáquez está inculpado de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público, relacionados con la inversión de 65 millones de pesos en acciones del banco Unión Progreso.