Condena de 120 años al cabecilla de NXIVM

Miércoles 28 de octubre de 2020. Nueva York. Keith Raniere, fundador de la secta de superación personal NXIVM, entre cuyos miembros figuraron millonarios y actrices de Hollywood, fue sentenciado este martes a 120 años de prisión por un juez de esta ciudad. Se comprobó que el grupo tenía mujeres a quienes convertía en esclavas sexuales, y para identificarlas como tales eran marcadas con un hierro candente con las iniciales de Raniere.

El año pasado, Raniere, de 60 años, fue hallado culpable de obligar a mujeres a tener sexo con él, en condiciones de maltrato y privación de su libertad.

En total, ocho mexicanos son señalados de ser miembros de la secta e incluso de pertenecer al círculo cercano a Raniere, si bien ninguno de ellos es buscado por la justicia. Algunos de ellos son Emiliano y Cecilia Salinas Ocelli, hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Emiliano, además, es sospechoso de haberse asociado con Raniere en varios centros de la secta en diversas ciudades estadunidenses.

En un mensaje publicado en Twitter durante el proceso de Raniere, Emiliano Salinas aseguró que se desvinculó de NXIVM de manera inmediata a inicios de 2018, cuando una conocida involucrada en la secta le contó las atrocidades padecidas.

Asimismo, Ana Cristina Fox, hija del ex presidente Vicente Fox, negó formar parte de NXIVM (se pronuncia nexium) después de que el diario estadunidense The New York Times la incluyó entre los mexicanos pertenecientes a este grupo. Rosa Laura Junco, hija del empresario del sector editorial Alejandro Junco de la Vega, dueño del diario Reforma, también fue mencionada el año pasado entre los miembros mexicanos, al igual que Federico de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

En la lista de la fiscalía también figuran Alejandra González Anaya, hermana del ex titular de Hacienda y del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como Loreta y Carola Garza, empresarias de Nuevo León.

Durante el proceso de seis semanas, el jurado escuchó cómo los seguidores de Raniere tomaban cursos de autoayuda de cinco días con costo de 5 mil dólares. Algunas mujeres eran explotadas financiera y sexualmente y obligadas a seguir una dieta muy baja en calorías. Raniere y otras mujeres que trabajaban para él les exigían documentos y fotos comprometedoras que guardaban para chantajearlas si querían salir del grupo. Durante años, Raniere mantuvo un harén de 15 a 20 esclavas sexuales, una de ellas de 15 años. A algunas víctimas se les marcó con fuego un símbolo que representaba las iniciales del líder, mientras eran sujetadas por otras seguidoras.

Tras ser arrestado en una lujosa villa en Puerto Vallarta, en marzo de 2018, Raniere fue declarado culpable en junio de 2019 de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso de menores por un jurado de Nueva York.

Establecida en Albany, la capital del estado de Nueva York, NXIVM tenía centros en varias ciudades de Estados Unidos, México, Canadá y otros países.