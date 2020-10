AMLO, sin decidir aún sobre sucesor de Durazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aun no toma una decisión respecto al sucesor de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad, y pidió que no se prejuzgue a los eventuales candidatos.

“Cuando hay estos cambios suele suceder que se habla bien y mal de los posibles candidatos o los que van a ocupar ese cargo. No debemos caer en eso, claro, somos respetuosos, nadie es culpable hasta que no le demuestren que tiene una responsabilidad, hasta que no haya pruebas, hasta que no sea juzgado, vamos a esperarnos”, dijo a la mención del actual secretario de seguridad capitalina, Omar García Harfuch.

El mandatario anotó que el sucesor debe ser una persona honesta y eficaz que, además, madrugue.

“Acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión, en su momento, les puedo garantizar que será una persona honesta,eficaz, nada más imagínense que ahora el secretario de Seguridad Pública como el secretario de Marina, de la Defensa, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico se tienen que levantar a las 5 de la mañana pero tienen que estar aquí al cuarto para las 6 todos los días”.

Primero tienen que tomar en cuenta eso, que hay que levantarse temprano, destacó, y continuar el trabajo de Durazo, como coordinador del gabinete de seguridad, “el que armoniza entre la secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, secretaría de Marina, Gobernación, todo y es un funcionario muy importante, entonces vamos a esperarnos y voy a darles a conocer pronto quién va a sustituir a Alfonso Durazo”, señaló.

Héroes

En otro tema, prometió que los migrantes mexicanos notarán el cambio en la administración de las áreas vinculadas al tránsito de personas y mercancías.

Les dijo que en el próximo periodo vacacional los van a apoyar y serán recibidos como héroes; se les proveerá de seguridad en carreteras y también frente a la pandemia.

“En su momento vamos a presentar un plan para fin de año, cuando vengan a ver a sus familiares y también ver todo lo que se relaciona con las medidas sanitarias que tengan información por anticipado”.

Destacó las aptitudes de Horacio Duarte, en Aduanas, y de Francisco Garduño, en el Instituto Nacional de Migración, quienes – subrayó- tienen toda su confianza.

Puso como ejemplo el caso de Garduño a quien “le tengo tanta confianza, que cuando se dio un cambio en seguridad pública lo propuse a el y no lo aceptaron porque le correspondía al presidente aprobar al jefe de la policía en la ciudad de México y hubo diferencias con el presidente Fox en ese entonces. Al final, entró Marcelo Ebrard, pero mi propuesta original era la de Garduño. Le tengo plena confianza”.

En aduanas, Horacio Duarte, lo mismo. “Vienen con nosotros en esta lucha que se caracteriza es el combate a la corrupción, porque si algo nos ha movido es acabar con la corrupción en el país”.

Mencionó que ahora la Guardia Nacional tiene 95 mil efectivos en operaciones, “entonces, nuestros paisanos lo van a notar porque ya hay en todas las regiones de México, en la frontera, en las carreteras, muchísimos elementos de la Guardia”.