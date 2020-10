Rechaza AMLO reunirse con Alianza Federalista de gobernadores

Al rechazar reunirse con los gobernadores de la Alianza Federalista porque "no hay materia", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal” porque requiere una reforma constitucional.

Pidió a los mandatarios que “si tienen vocación democrática tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”. Señaló que se agrupan en su contra por la temporada electoral, “pensando que así van a tener votos.

“Nosotros consideramos que eso es normal, es legítimo; respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo sabemos que no hay nada que temer porque la gente ya no se deja manipular. La gente está muy consciente, muy avispada.

-¿Se reuniría con ellos? –se le preguntó.

-No, porque no hay materia; los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura.

-¿Es un chantaje?

-Es una actitud propia de la temporada electoral. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, que les estará pasando y andan muy nerviosos, pero no solo ellos, sino el Frenaa 1, Frenaa 2, los medios –con excepciones-. Están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados.

En conferencia de prensa, señaló que quedan “muy poquitos” en el campamento de Frenaa en la plancha del Zócalo. “Los dirigentes están durmiendo en hoteles, en casas y aquí se quedan muy poquitos, es muy escenográfico, deberían de venir a acompañarlos. Les voy a mandar poner, si no una enramada, una carpa grande con hamaqueros. Ya basta de simulación, ¿por qué usan a la gente?”.

Acerca del pacto federal, el presidente señaló que se necesita una reforma a la Constitución que “tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría controversias que le correspondería, a su vez, resolver al poder judicial”.