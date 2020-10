Enviará AMLO iniciativa contra abusos de 'outsourcing'

Si bien reconoció que será un tema tan polémico como la desaparición de los fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una iniciativa de ley para terminar con los abusos de las empresas de outsourcing utilizadas para evadir impuestos, pero que no solo afectan a la hacienda pública, sino principamente a los trabajadores. Será polémico, dijo, pero se tiene que corregir esta situación que también es un factor de corrupción.

Si un funcionario conoce que una empresa de esta factureras o outsourcing, está defraudando a la hacienda pública y no lo denuncia, y no hace nada, es un encubridor. Yo no quiero pasar a la historia como encubridor, tapadera, cómplice de la corrupción”.

En este marco denunció que una empresa ligada al ex secretario de Salud, Genaro García Luna, a la que se le entregó un contrato para capacitación al final del sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto hasta nuestros días quería cobrar 5.9 millones de dólares por una capacitación de una hora 37 minutos a tres personas no ligadas al gobierno. Dijo que está situación se va a revisar.

En este contexto, se refirió a los excesos cometidos en los fideicomisos, en donde el dinero destinado para fomento de la ciencia eran destinados a la construcción de elefantes blancos para cobrar la obra en tres veces mas su valor o bien que un ex director de Conacyt traslade recursos a un fondo para beneficiar a un familiar. Eso es lo que es lo que ya no va a suceder.

Sin embargo, dijo que se preservarán los apoyos, por ejemplo, los destinados a protección de periodistas.