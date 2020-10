Aprueban diputados disponer $33 mil millones del Insabi para vacuna contra Covid

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, la reforma al artículo 77 bis fracciones XIX y XXIX de la Ley General de Salud que permitirá al gobierno federal, disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud del Insabi, con objeto utilizarlos en la compra de vacunas para en enfrentar la pandemia de Covid-19. Con 29 votos de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM y 6 en contra, se aceptó la propuesta de Iván Pérez Negrón (ex empleado de Rosario Robles Berlanga) y ahora representante morenista, que fue cuestionada por los seis representantes del PAN, PRI y PRD, quienes reprocharon esa iniciativa porque no especifica el destino de esos recursos, “son para gasto inercial”, subrayaron.

Durante la reunión ordinaria del grupo de trabajo que se declaró en sesión permanente para negociar con la Secretaría de Hacienda y elaborar la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, se avaló el contenido del documento que la secretaría técnica de la comisión les hizo llegar. Y no dejó transitar una propuesta de Movimiento Ciudadano (MC), que preveía introducir en el documento una adición que diera destino a esos recursos: para la adquisición de vacunas contra el Covid 19-; que los 33 mil millones de pesos no sean absorbidos por la Tesorería de la Federación; y que ese monto se reintegre en un futuro al Fondo de Salud (conocido como gastos catastróficos).

Fabiola Loya, de MC, anunció el voto en contra de su partido y presentó un voto en lo particular. “Sé que la secretaría técnica de la comisión ya tenía elaborado este proyecto, antes del parlamento abierto. Esta práctica de parlamento abierto debería incluir la opinión que se vierten los especialistas y las asociaciones, que manifestaron su incertidumbre sobre cómo se va a invertir este fondo de gastos catastróficos, en este artículo 77 bis de la Ley General de Salud. Es más incertidumbre que certeza, porque la reforma no dice en qué se van a gastar estos recursos. El dictamen dice que se emprenderán acciones para fortalecer las acciones de salud. En ningún lugar dice que se garantizaran las acciones en salud".

Con una visión distinta, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, repuso que la víspera “estuvimos en el parlamento abierto y escuchamos las opiniones, y que esta comisión coadyuve para que lo expresado ahí se incluya; se vislumbra que no hay dialogo entre las organizaciones civiles de salud, y las autoridades de salud. La propuesta no contempla la desaparición del fideicomiso, cómo se planteaba en la propuesta original que desapareciera. Debo decir que el planteamiento de la sociedad civil organizada no está distinto a lo que ha planteado en la Cuarta Transformación, de elaborar un nuevo sistema de salud. Se trata de que todos los mexicanos tengan acceso a medicamentos gratuitos. El argumento de que desaparecería el fideicomiso se cayó, se mantiene".

Esa argumentación fue refutada por Fernando Galindo, (PRI), ex subsecretario de ingresos en el gobierno de Enrique Peña Nieto:

“En el PRI estamos en contra de este dictamen principalmente porque genera incertidumbre para atender enfermedades mas costosas. Este fondo atiende 67 enfermedades graves. El objeto del fideicomiso es ahorrar recursos para atender a la población que está envejeciendo, y se verá afectada por las enfermedades catastróficas.

El argumento es que estos recursos irán a financiar la compra de vacuna, pero al revisar el proyecto de PEF 2021 no hay ninguna partida por 33 mil millones de pesos para la compra de vacunas. El programa de compra de vacunas de la Secretaria de Salud y del Insabi, trae una caída. ¡Se trata de financiar el gasto corriente del gobierno! ¡No hay ninguna certeza porque no lo dice el proyecto de presupuesto!

“No nos vengan a decir que esto es fundamental para la compra de vacunas, si eso es lo que quieren pongan un artículo en el proyecto de presupuesto. Y este trae errores técnicos. Es un error financiar gasto inercial, gasto corriente con recursos que no vamos a tener en los próximos años. Esta reforma va a limitar al Estado mexicano de financiar los gastos en salud, por eso vamos a votar en contra".

Entonces, Sonia Rocha (PAN), la emprendió contra el gobierno federal, pues “en el PAN no vamos a dar un endoso al presidente ni a la mayoría en el Congreso. No hay reglas de operación para el Insabi, al día de hoy la pandemia se ha enfrentado en los gobiernos de los estados. Es un grave error quitarle los recursos al Insabi. ¿Queremos cargar en nuestras espaldas de otras 85 mil personas? ¿Cómo vamos a asegurar que se va a resarcir ese daño al presupuesto del fondo de salud? No hubiese gustado que viniera inscrito en el proyecto de presupuesto. Por supuesto que nadie está en contra de la salud".

Y fue Irineo Molina, de Morena, quien trató de exponer que la actual es una circunstancia extraordinaria. “El momento que estamos viviendo obliga que esta legislatura tome decisiones para que en el año 2021 se minimice la carga que dejará el Covid 19. Una cosa es tener reservas y ahorros, y otra tener recursos que no se utilizaban. Tenemos que entender la responsabilidad de este momento, tenemos que garantizar que todo recurso en este país se gaste de forma eficiente. El siguiente año va a haber 32 mil millones de pesos al fondo del fondo de salud, que es el triple de lo que se ha gastado en ese fondo”.

Movimiento Ciudadano insistió a través de su coordinador, Tonatiuh Bravo, para que la compra y distribución a nivel nacional de la vacuna contra el Covid 19, que es agregar el objeto de gasto. Que no se reintegren a la Tesofe, y que se reintegren esos recursos al Fondo de Salud.

“Ni se está aumentando el presupuesto para salud, ni hay destino de gasto, y se transfiere al ramo 12 de salud, para gastos de salud. Me parece que es absolutamente un despropósito hacerlo así. Algún diputado aquí este en contra que se gaste en la vacuna, que se ponga que va a ser para la compra de vacuna, y que así lo emplee la Tesofe. Y es que el programa de vacunas no está incrementado en el proyecto. Insistimos en que se puede hacer frente en dos puntos, que se tiene que enfrentar el Covid, pero que los recursos no se transfieran a la Tesofe. ¡Que se diga que es para la vacuna!”

La respuesta de Pablo Gómez (Morena), redundó en que el actual gobierno llegó en las condiciones más desventajosas posibles, con un estado corrupto, en un estado de putrefacción, en una crisis delincuencial difícilmente entendible, bancarrota en las finanzas públicas y un nivel inusitado de pobreza, encima de esto la pandemia.

“Los neoliberales declararon -desde Guillermo Soberón- todos nos dijeron que ya no hacían falta más médicos. Hay unas formas de administración que son consistentes con los sistemas, un sistema de seguro como el que existió en nuestro país fue una especia de burla. No es un problema de cuánto va a costar las vacunas, no lo sabemos, México está apostando a todas las opciones posibles. Hemos dado una excelente forma de encarar la pandemia que nos llegó. México tiene capacidad hospitalaria de atender, incluso un rebrote fuerte.

De menos a más en el tono, terminó con un señalamiento socarrón a la oposición al gobierno. “No se sabe un montón de cosas. ¡Vámonos preparando a lo que vengaaa!, sacando el pecho a situaciones muy críticas, defendiendo la salud del pueblo mexicano.

No es momento de estar vacilando en el doble sentido del término, no se trata de administrar, cuando se trata de atención a la salud. Hay que investigar a este gobierno en que gasta cada peso. ¡Háganlo! El problema, no sé si se dieron cuenta los de la oposición, qué estamos en emergencia sanitaria.”

La respuesta del priísta Galindo, abonó en la defensa del pasado, “gracias a las medidas que se adoptaron en el pasado, es que había 300 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), ustedes se los gastaron -por lo menos la mitad- en un año en que no había emergencias sanitarias, y gracias a esas medidas hay 100 mil millones de pesos en el fondo de salud. No estamos por limitar a este gobierno para atender la emergencia en salud, queremos que se quede en el fondo para salud. Reiteramos no gastar recursos para salud en el gasto inercial del gobierno.

Y con Tonatiuh Bravo, se refirió así a la intervención de Pablo Gómez (Morena). “A toda la retórica, decirle que no viene en la exposición de motivos. No desdeñe la postura de la oposición, no la desdeñe, no eche por la borda esa fructífera vida de usted en la oposición, en su retórica, a ustedes les pidieron que el dictamen fuera aprobado en sus términos. No hay ninguna intención de limitar al gobierno. Dejándolo en el fondo de salud, ¡solo lo va a gastar el gobierno federal!, con las entidades federativas.

Y al cierre de las intervenciones a favor y en contra, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN)

Reiteró su crítica a las acciones del gobierno y los partidos que lo respaldan en el Congreso: El santón de la oposición. “Van a agandallar, Morena y sus asociados, los recursos y no se podrán atender a los niños enfermos ni a la mujer. Ojalá que no lesionen a las y los mexicanos, porque hacerlos ¡será un acto absolutamente criminal, absolutamente criminal!”.

La presidencia de la Comisión envió la iniciativa con proyecto de decreto a la Mesa Directiva para que la inscriba en el orden del día de mañana, y se apruebe con objeto de enviarla como minuta al Senado de la República, y con ello se equilibre la Ley de Ingresos.