AMLO: afianzar a Pemex y CFE no excluye al capital privado

Criticó el hecho de que desde Carlos Salinas se abandonaron para privilegiar a particulares, por lo que se revisará el marco legal si el actual no permite el fortalecimiento de la CFE y de Pemex para que no haya abusos: Imagínense cuánto invirtió el país en la construcción de más de 60 hidroeléctricas para que estén paradas, subutilizadas, para que no compitan a las empresas particulares, porque hay que entregarles el mercado a las particulares y para que vendan cara la energía .

Esas plantas de energía limpia no producen todo el tiempo, lo hacen cuando hay viento y sol, nada más que los contratos establecen que si no lo hacen de todas maneras se les paga y se complementa la falta de energía con las de la CFE.

Nosotros, sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos, vamos a rescatar a Pemex y a la CFE por el bien del pueblo, porque si no, y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos.

López Obrador recordó que a él no le pagan Iberdrola ni Shell ni Repsol, pues las empresas particulares estaban muy mal acostumbradas , pero aseguró que desde luego se está abierto a las inversiones en el sector privado. Pueden participar, pero no abusar, no monopolizar, como lo hicieron durante el periodo neoliberal, cuando recibieron contratos leoninos . Iberdrola se convirtió en un monopolio y vende energía eléctrica a precios elevadísimos.