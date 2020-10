Aeroméxico pretende modificar contratos de asociaciones sindicales

Ciudad de México. La empresa Aeroméxico pretende modificar los contratos colectivos de trabajo de las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores (ASPA) y Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México, bajo el argumento de una reestructura laboral, para poder enfrentar la crisis financiera provocada por el Covid-19.

Este fin de semana, la aerolínea presentó a las agrupaciones sindicales la propuesta de modificación donde Aeroméxico señaló que para seguir operando se tiene que implementar a más tardar el próximo 31 de diciembre, un acuerdo multianual de cinco años con diferentes condiciones para su sustentabilidad. “Lo anterior se traduce, en que, una vez implementado el acuerdo mencionado, la próxima revisión contractual para los sobrecargos de Aeroméxico será el 31 de mayo de 2025”.

En el caso de ASSA, la empresa propone que los sobrecargos con contratación vigente mantendrán sus salarios tabulares actuales de 2020 a 2024, el siguiente incremento salarial sería a partir del 1 de junio de 2025, que sería equivalente a la inflación que se reporte del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025.

Además eliminaría el pago de tiempo extraordinario mensual que consiste en 10 horas para febrero y 15 para el resto de los meses, se homologarían los pagos de jornadas ordinarias a las condiciones que se aplican para los sobrecargos contratados después de septiembre de 2014, se quitarían las compensaciones por tiempo nocturno, servicio radial de largo alcance, así como integración por tripulación.

Asimismo, desaparecerían los bonos de asistencia perfecta y profilaxis, vales de gasolina, ayuda de transporte. El aguinaldo sería equivalente a 15 días de salario tabular, el beneficio de despensa se homologa a 30 días de Salario Mínimo Vigente, y el fondo de ahorro a 8 por ciento del salario base. En cuanto a jubilaciones, se concluiría el Plan de Retiro Alternativo (liquidación) y continuarán en el esquema de cuentas individuales definido para tal efecto, por mencionar algunos.

La propuesta que Aeroméxico presentó a ASPA para modificar el contrato de la plantilla laboral es similar al de ASSA.

Propuesta "inaceptable e inviable", señala ASPA

En entrevista con La Jornada, José Suárez Valdez, secretario de prensa de la agrupación la Asociación Sindical de Pilotos manifestó que está propuesta no se negociará con Aeroméxico por ser “inaceptable e inviable”, ya que es similar al de aerolíneas de “ultra bajo costos”, donde no se respetan los derechos laborales. “Esperábamos un acercamiento con toda la sensibilidad como gremio sabiendo que el interés es en común, preservar la fuente de empleo, pero por el momento no ha sucedido”.

En la actualidad ASPA y Aeroméxico mantiene un convenio vigente hasta diciembre, que consiste en la reducción de 30 por ciento del salario base y 266 permisos de pilotos sin goce de sueldo asignados por escalafón. Justamente el esfuerzo de los pilotos es proteger la fuente de empleos.

Por su parte, ASSA envió a sus agremiados una circular con todos los puntos de la propuesta de reestructura donde aseguró que su intención es que juntos analicen el entorno con la idea de mantener por los medios legales apropiados, el diálogo, la concertación, y sus derechos adquiridos a través de las luchas sindicales y negociaciones contractuales y salariales.

“Trabajaremos y defenderemos cada una de estas condiciones, ya que esta representación se ha caracterizado por trabajar en unidad y con la experiencia necesaria en toda y cada una de las áreas para que juntos y unidos salgamos adelante”.