Negocios públicos deben ser el único interés de funcionarios, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que para los funcionarios del gobierno federal los únicos negocios que deben importar son los negocios públicos, y por ello “tenemos que defender a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos no a las empresas particulares. Desde luego pueden participar las empresas pricadas” en la generación de energía eléctrica “pero no abusar, no monopolizar como lo hicieron en el periodo neoliberal que recibieron contratos millonaros”.

López Obrador aseveró que en el caso de la energía vamos a revisar el marco legal para que no hayan estos abusos. “¿Imagínense cuánto invirtió el país en la construcción de más de 60 hidroeléctricas para que estén paradas, subutilizadas para que no le compitan a las empresas particulaes porque hay que entrgarles el mercado de la electricidad a las particulares, y vendan cara la energía eléctrica? ¿En qué se beneficia el pueblo?

Durante su conferencia matutina, reiteró, como lo hiciera el sábado, la defensa de su política energética que reivindica el papel de ambas empresas públicas. “Es un buen debate que se está iniciando sobre este tema, porque incluso legisladores de Estados Unidos están apoyando a empresas particulares porque, d icen que México está fortaleciendo a la CFE, claro que sí, ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes.”

Recordó que el “sábado dije que a mi me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola, estaban muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó a la señora Kessel y tambien contrato a Calderón. Se quedaron mal acostumbrados”.

Cuestionado sobre su afirmación de sofisma de “las energías limpias” que también planteó el sábado, López Obrador abundó en su argumentación señalando que se estipulo en la reforma energétia abrirle espacio a las empresas particulares a plantas de energía eólica y solar a Bimbo, Oxxo o Iberdrola

“Se les dio preferencia a esas plantas con el argumento que no contamina. Si en efecto no contamina y que las de la CFE contaminan. Pues si, hay plantas de la CFE que contaminan porque tienen 30, 40 y 50 años, no las renovaron porque el propósito era acabar con la CFE. Las fueron cerrando, convirtiendo en chatarra, las fueron subutilizado, hasta las hidroeléctricas que no contaminan fueron consideradas como empresas no prioritarias”.

Sin embargo, destacó que las plantas solares y eólicas no producen todo el tiempo, nada más que en el contrato se establece que si no producen energía, de todas maneras se les paga. Y se complementa la falta de energía metiendo a operar a la CFE por eso son las inundaciones de Tabasco, porque la hidroeléctrica de Peñitas. Tras mencionar que la planta que visitó el sábado, solo opera una de las 8 unidades con que cuenta, destacó que si todas las plantas de la CFE operaran a su capacidad casi sería autosuficiente en la producción eléctrica.

López Obrador agregó que derivado de la reforma se determinó que en el despacho de energía eléctrica se les dio preferencia a las empresas privadas, incluso sacando de estas categorías las hidroeléctricas de la CFE, para que primero, se despache a las plantas privadas. Dijo que se pretende un cambio para que se ponga por delante el interés público “porque las plantas privadas significan lucro, son negocios privados, y lo que genera la CFE es en beneficio de la población para que no aumente el precio de la luz”.

-Sigue habiendo apertura a la inversión privada en el sector energético?

-Sí, pero sin abusos, por ejemplo Iberdrola se convirtió en un monopolio y vende energía eléctrica a precios elevadísimos. Tiene que ver con el sentido común, juicio práctico. Que paso en los secenios anteriores con el precio de la luz, de las gasolinas, constantemente aumentaba el precio de la luz, había gasolinazos porque predominaban las privadas. Lo que estamos haciendo es poniendo orden. Es un timbre de orgullo que estamos protegiendo a la CFE y a Pemex,

-¿No hay riesgo de que con esta política haya fuga de inversiones privadas?

-No porque los inversionistas saben muy bien que tienen campos suficientes para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción. Lo que sucedió en los últimos años es que empresas extranjeras abusaron y saquearon al país porque sobornaron a funcionarios del gobierno federal.

Eso ya no se está permitiendo ni se permitirá, hay reglas muy claras y constantemente me estan buscando emrepsarios extranjeros para inormarme de que vana traer mas caputal a Méxuci y son buenvenidos siempre y cuando no baya abusos, saqueos, contratos leoninos, que paguen impuestos, que respeten la soberania del país.

Incluso dijo que las críticas a la construcción de las refinerias tiene que ver con que quieren que sigamos importando las gasolinas del extranjero, por el influyentismo que tenían, nada porque tienen “agarraderas, influencia, porque pueden promover artículos en el New York Times, El País, Wall Street Journal, como diría mi paisano Chico Che, ¡huy que miedo”

Por ello, insistió que si no tenemos margenes en la legislacion actual debido a las mal llamada reforma energética que significó adecuar el marco legl para benefico de particulares voy a presentar una inciativa de reforma a la Constitución para reafirmar este principio, de que en materua energética sera predominante ella empresas publicas.

En otro orden de ideas, explicó que la brevedad de su encuentro en Nuevo Laredo para inaugurar obras de mejoramiento urbano, obedeció, entre otros aspectos, que en contraste con la necesidad de que por la pandemia se realicen eventos sin gente, había muchos camiones que trasladaron a gente para apoyar al gobernador. Por eso fui muy breve, porque había mucha gente, había mucha pasión, y no podemos nosotros estar propiciando este tipo de actos por contagios, por Covid.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre la demanda de Tamaulipas de que se regule la distribución del agua del río Bravo entre las entidades fronterizas, dijo que “vamos a buscar la forma de atenderlo”. Cuestionó que en el pasado, los gobiernos otorgaban concesiones de agua para beneficiar a empresas productoras de leche o cervezas. Las plantas cerveceras se encuentran en el norte, donde no hay agua, porque su producción está dirigida a la exportación, por eso ahora ya no se deben otorgar concesiones porque se debe cuidar el agua para consumo humano y para el riego.