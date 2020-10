Juez niega anulación de la causa penal contra Rosario Robles

Ciudad de México. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, decretó improcedente el sobreseimiento (anulación) de la causa penal que se le sigue a Rosario Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, caso conocido como La Estafa Maestra.



El juez señaló que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso y que las razones que lo sustentan deben hacerse en la correspondiente audiencia de juicio oral.



En la diligencia que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), aseguró que supuestamente supo cinco días antes de dejar el cargo de los contratos multimillonarios que dependencia a su cargo otorgaron a universidades y asociaciones civiles, que al final presuntamente resultaron un fraude.



Por su parte los abogados de Robles Berlanga, pidieron al juez de control el sobreseimiento de la causa penal al sostener que el delito del que se le acusa se derogó en 2006, pero no sólo eso, reiteraron que dichos convenios no los suscribió la ex secretaria de Estado.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) respondió que los dichos de la defensa de Rosario Robles ya fueron objeto de debate y consecuente resolución.



Refirió que, en todo caso, serían parte del debate del juicio oral, donde se analizará el delito y la responsabilidad. En estos momentos la diligencia continúa a puerta cerrada.



Por ello, el juez de control aplazó la audiencia intermedia a petición de la defensa, puesto que requiere tiempo para obtener pruebas periciales.

En ese sentido, FGR y Auditoría Superior de la Federación ASF estuvieron de acuerdo.

La continuación de la audiencia será el próximo 8 de diciembre a las 10 horas.