Evalúa AMLO presentar en ONU iniciativa sobre devolución de patrimonio histórico

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que evalúa presentar una iniciativa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el patrimonio histórico que se encuentra en otros países regrese a los pueblos de donde es originario y que sea un acto voluntario de quienes lo tienen. Apuntó que ha sido “parte de una política colonialista que ya no debe permitirse en el mundo”.

Agregó que esto se debe a la actitud de algunos países, “no es fácil, hay mucha piratería. Las naciones que tienen las piezas no quieren devolverlas”. La exhibición de ellas en los lugares de origen debe garantizarse como algo mínimo, “son originarias de los pueblos y si están en museos del extranjero pueden ser visitadas por las élites de los países de donde provienen, pero no por el pueblo”. Explicó que no se pierde nada si hay exposiciones en México para que la gente vea esas piezas.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que aún se verá lo que se consigue con los gobiernos y durante la visita que realizó su esposa Beatriz Gutiérrez a varios países que tienen en sus museos piezas históricas del país se avanzó en la misión de “buscar que nos presten, sino es que nos devuelvan lo que es de México. Esas piezas históricas son para que se expongan el año próximo que se cumplen 500 años de la invasión a la actual Ciudad de México, antes Tenochtitlán, y 200 años de la Independencia. Vamos a conmemorar estas fechas dando a conocer la grandeza de México”.

Agregó que en el extranjero hay muchos testimonios, piezas, códices, que demuestran la grandeza cultural de México, “queremos que haya exposiciones de estas piezas y otras actividades culturales”. Recordó que por eso fue Beatriz Gutiérrez a Francia, a Italia, Austria. Además, dijo, él habló por teléfono con el presidente de Alemania.

Por otro lado, se refirió a que está en revisión y evaluación el funcionamiento del todo el gobierno, y en el sector agropecuario, el presupuesto y subsidios que iban a los grandes productores, ya que los pequeños no recibían nada, “con decirles que en comunidades indígenas ni siquiera les entregaban el Procampo”.

Dijo que había corrupción en la Financiera Rural, en el seguro agropecuario, “estaban mal acostumbrados. Todo se lo llevaban unos cuantos, lo del agua, los créditos. Todos los apoyos, los grandes empresarios, los de mero arriba ni siquiera pagaban impuestos. Ponemos orden porque si no el país no sale adelante”.

También precisó que no desaparece el programa de subsidios fiscal para importadores, “no cambiará la política, cambiarán los funcionarios”.