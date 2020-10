Señala AMLO “diferencias” con el gobierno de Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamps. "Es de dominio público que tenemos diferencias con el gobierno del estado", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un breve discurso, ante la presencia de centenares de personas que se acercaron lo más que pudieron al centro deportivo de la colonia Francisco Villa que acudió a inaugurar.

"Voy a hacer breve porque se movilizaron mucho y debemos cuidar lo de la pandemia”, señaló.

Entre la gritería de la gente alborotada por el discurso presidencial que estaba esperando por horas, López Obrador recordó que en esta entidad se han invertido 400 millones de pesos en programas de mejoramiento urbano en las ciudades fronterizas.

Y luego añadió que "independientemente de las diferencias, se debe poner por delante el interés general. Vamos a a seguir apoyando al pueblo de Tamaulipas, mantener buenas relaciones a tareas públicas de los gobierno estatal y municipales. Les dejo un saludo cariñoso".

Y concluyó con un "Viva Tamaulipas, viva México”. Su discurso duró sólo tres minutos con 40 segundos.

Momentos antes, en una larga intervención el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca había planteado las demandas del estado centradas, entre otros aspectos en la inminente distribución del presupuesto y resolver el problema del agua que se suministra por el cauce del río Bravo para evitar disputas entre los productores estatales.

Un discurso en el que, según dijo, Tamaulipas no recibía equitativamente lo que aportaba a la Federación, "es el segundo estado que más aporta a la federación, sólo debajo de la ciudad de México 275 mil millones de pesos aporta a la caja a Hacienda, es ahí donde hemos insistido que de alguna manera haya equidad".

Dijo que respaldaban la pretensión del gobierno federal de distribuir recursos a los estados que menos tienen, donde hay muchas necesidades, pero consideró que para seguir generando riqueza y desarrollo, se requiere ser más competitivo. “Lo digo con respeto, no me agarren a mí de pretexto", pues pidió que los recursos lleguen en obras o programas del gobierno federal.

A la distancia se escuchaban los gritos de los centenares de "simpatizantes" del gobernador -que fueron trasladados en autobuses-, ante quienes el gobernador también expresó el problema del agua, pues a Tamaulipas, dijo, le han dado una injusta distribución porque está en la zona baja del Río Bravo y esto ha afectado a los productores de la entidad.

Pidió la intervención de Conagua porque la administración del agua es competencia federal, ya que el vital líquido"es propiedad de la nación. Las aguas del río y su aprovechamiento se da vía concesiones, para un uso equitativo y sustentable. El agua de presas es propiedad de la nación, no privada, por lo que se requiere una distribución equitativa, con intervención decidida del gobierno federal. Se debe resolver problema. No queremos que se traslade de un estado a otro, no es correcto”.

"Es muy difícil para nosotros poder permitir un trato inequitativo para el estado. No es conflicto entre estados, sino corresponde a la federación resolverlo".

No hubo ningún comentario presidencial a los reclamos.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Roman Meyer,, sostuvo que en el programa de mejoramiento urbano de las ciudades fronterizas Tamaulipas había sido el más beneficiado con el 30 por ciento del total de recursos invertidos. Anunció que próximamente el Infonavit iniciará un plan de recuperación de vivienda Urbano, censurando que en el pasado se haya adoptado una política de construcción de vivienda sin planeación en sitios alejados.