No me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos: AMLO

Nava, Coah. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar su decisión de devolver a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex el papel central en la política energética. Un discurso en el que dio respuesta a la carta de legisladores estadunidenses que denunciaron presuntas violaciones al acuerdo comercial: no se deben llamar a engaño quienes se aprovecharon de manera deshonesta en el periodo neoliberal .

Desde el complejo de la termoeléctrica José López Portillo que opera a mínima capacidad por disposiciones legales para beneficiar a particulares, según explicó el mandatario, también comentó: no vamos a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos, apegados al marco legal que se tenga, a darle preferencia tanto a la CFE como a Pemex, que son empresas públicas. Sin violar la ley, vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas y que se pueda comprar más carbón y apoyar a los productores de esta región .

Criticó que se usara el sofisma de que las plantas de la CFE son viejas y contaminan con el afán de limitar la actividad de la empresa eléctrica del Estado, aseveró que “en el caso de que el marco legal no nos alcance –porque con la reforma energética dejaron todo completamente a favor de los particulares–, entonces, para fortalecer a Pemex y la CFE, voy a enviar, si es necesario, una reforma constitucional para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional”.

El jefe del Ejecutivo aprovechó el escenario de su vista a esta termoeléctrica para responder expresamente a la carta enviada por congresistas al presidente Donald Trump en la que asocian presuntas violaciones al acuerdo comercial con decisiones de la política energética de su gobierno.

Cuando se renegoció el tratado, dijo, las conversaciones se suspendieron ante la demanda que hizo, como presidente electo, de echar atrás los compromisos de la pasada administración.