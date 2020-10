Texto íntegro de la carta de familiares de Pasta de Conchos a AMLO

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

A nombre de las viudas y familiares de Pasta de Conchos, le damos la más cordial bienvenida a esta mina, muestra de las condiciones inhumanas en que laboran nuestras familias en la región carbonífera, pero también y lo más importante, símbolo de la resistencia e insistencia en que se haga justicia para nuestros familiares que quedaron atrapados en las entrañas de la mina, son 14 años, 8 meses y cuatro días de lucha incansable por la justicia. Usted sabe de esas luchas de resistencia.

Nos da gusto que se esté cumpliendo el primero de los 8 acuerdos firmados con usted en Palacio Nacional, aquí está usted presente y eso nos da más confianza en su palabra. Nosotras hemos estado en contacto con el Lic. Marcos Moreno de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento a los acuerdos, percibimos de él, falta de sensibilidad y seriedad, al habernos informado unas cosas y al día siguiente las cambiaba totalmente. El pasado jueves 8 de octubre tuvimos una reunión con el Lic. Marcos Moreno y el Ing. Vicente Arévalo Mendoza que estuvo presente por la CFE aquí en Nueva Rosita, éste último nos informó carecer del estudio completo del Servicio Geológico Mexicano por faltar tres puntos de revisión ubicados en propiedades privadas, lo cual no les da certeza del rescate. Presidente, ¿Cómo es posible que se haya anunciado la forma del rescate si todavía no se tiene ese estudio completo? ¿Cómo es posible que el Servicio Geológico Mexicano, que fue el mismo utilizado a finales del sexenio de Fox y principio del espurio Calderón, no tenga concluido ese dictamen? ¿Cómo es posible que esté por encima del interés público de la sociedad mexicana, el interés privado de tres poseedores de predios que son propiedad de la Nación mexicana?

A nosotras como a usted, nos urge el rescate de los cuerpos de nuestro familiares, creemos debe ser la acción urgente y prioritaria. Hemos pedido al Lic. Marcos Moreno que sean los familiares de los mineros siniestrados y trabajadores de la mina 8 de Pasta de Conchos quienes lleven preferencia en la contratación para los trabajos del rescate; hemos pedido que sea la propia CFE quien los contrate de manera directa y no a través de terceras empresas, al ser precisamente la CFE quien hará el rescate; además, pedimos que el rescate se haga observando escrupulosamente las condiciones de seguridad e higiene para evitar cualquier accidente; que el personal de oficiales, ingenieros, técnicos y administrativos al frente del rescate, estén totalmente enterados y de acuerdo con la labor social que tienen que cumplir mientras dure el periodo de recuperación de los cuerpos. Pedimos que el carbón que se extraiga por los trabajos del rescate no sea comercializado, ni utilizado, hasta tener concluido el rescate; pedimos que en el predio de la mina que consta de 250.4 hectáreas cese de manera definitiva la explotación de carbón incluyendo el lavado. Una vez concluido el rescate, nosotras habremos cumplido con el deber de recuperar los cuerpos de nuestros familiares y procederemos a sepultarlos conforme a nuestra costumbre.



Para nosotras el tema de la indemnización económica es muy sensible por razones obvias, debe quedar clara nuestra posición al respecto, pues esta es una lucha de más de 14 años y medio, donde hemos demandado justicia para acabar con la impunidad, corrupción, explotación y genocidio que ha llevado acabo el señor German Feliciano Larrea Mota Velazco dueño de Industrial Minera México S. A. y principal accionista del Grupo México, uno de los tres hombres más ricos de México y responsable directo de la tragedia del siniestro de la mina 8 de Pasta de Conchos, esta indemnización es por el trabajo de las verdaderas víctimas que son los 65 mineros que están atrapados aun en los socavones de la mina (con excepción de dos) y que es a quien le reclamamos su responsabilidad por las condiciones de trabajo causantes de la muerte de nuestros familiares. Llegar a este acuerdo con el gobierno de México no nos exime de seguir demandando justicia, con dignidad llegamos al acuerdo y no estamos vendiendo la memoria de nuestros seres queridos, mucho menos sus restos mortales. No existe una resolución de algún tribunal internacional que condene al Estado mexicano al pago de la indemnización al núcleo familiar, nosotras que éramos las dependientes económicas de nuestros esposos siniestrados, conforme a la Ley Federal del Trabajo somos quienes tenemos el derecho a recibir la indemnización, por ello pedimos que la indemnización sea entregada directa y únicamente a las viudas, en los casos del fallecimiento de alguna de nuestras compañeras se haga entrega a quien corresponda conforme a la Ley Federal del Trabajo, para que el familiar más directo sea el que reciba la indemnización y por el bien y la unidad de la familia, serán estas las que libremente determinen posteriormente la manera de distribuir la indemnización.

Señor Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador por mi conducto y a nombre de las viudas y familiares de pasta de conchos queremos hacerle un reconocimiento por su presencia en este lugar, por pisar esta tierra llena de lágrimas y dolor, de esperanza y de fe que tres presidentes de la republica anteriores a usted despreciaron e ignoraron y que mataban nuestras esperanzas cada vez que exigíamos el rescate y les pedíamos que actuaran haciendo cumplir las leyes laborales. Esta actitud suya hacia nosotras y nuestras demandas lo elevan al más alto rango de humanidad que teníamos que expresarlo. También queremos que sepa que nuestro movimiento se ha sostenido con la solidaridad del pueblo de México y sus mejores fuerzas, que hemos sido afortunadas de conocer hombres y mujeres que han luchado junto a nosotras para mantener con dignidad la lucha que inclusive les ha costado la persecución política hasta tener que exiliarse para salvar su integridad física, nos referimos al licenciado Napoleón Gómez Urrutia dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y a su querida esposa Oralia, así mismo a quienes siempre han estado con nosotras y nos han mostrado nuevas rutas de trabajo y convivencia hasta entrar a los socavones de esta mina a buscar a nuestros maridos y la verdad, me refiero a los Comunistas. Con todos ustedes tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir.

Muchas gracias.



San Juan de Sabinas 23 octubre 2020.