Firma AMLO acta para iniciar rescate de mineros de Pasta de Conchos

San Juan De Sabinas, Coah. Al acudir por primera vez a las instalaciones de la mina Pasta de Conchos, ante la presencia de 52 viudas de los mineros que quedaron sepultados hace 14 años, el presidente firmó el acta compromiso para el inicio del Rescate Integral cuyo objetivo central es excavar para extraer los restos de los trabajadores sepultados desde entonces con la pretensión de concluir en agosto de 2024 cuando termina su gobierno

. Durante el encuentro con los familiares de las víctimas o definió como un "acto trascendente , lleno de humanismo, en el que detalló la ruta de rescate de los cuerpos que involucra, el inicio inmediato de los estudios por parte de la Comisión Federal de Electricidad que permita las tareas de rescate en septiembre de 2021 y los trabajos de excavación en 2024. Los trabajos de rescate se estima pudieran tardar hasta 4 años

En el mismo sitio donde hace 14 años se anunció el fin de las tareas de la búsqueda, Lopez Obrador anunció que "el estado mexicano va a iniciar la reparación de un daño que se causó a las familias de los mineros, desde luego reparar el daño que significó esta terrible tragedia".

Después de firmar el acta de intención para la reparación integral del daño que cuenta con tres puntos medulares: la indemnización a los familiares de los cuerpos :de los familiares que se pretende concretar este mismo años,; obras de mejoramiento urbano en las comunidades populares en las inmediaciones de la mina y el rescate de los 65 cuerpos de los mineros.

López Obrador leyó un extracto de la carta que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos : "Honorable CIDH, en relación el asunto de los familiares de las 65 víctimas fallecidas en la mina pasta de Conchos, en el marco del caso 13552 ante esa comisión les deseo informar que he instruido a autoridades competentes de mi gobierno a iniciar un proceso de negociación,para que se logre un acuerdo de solución amistosa, en el marco del compromiso del estado mexicano de velar por los derechos humanos".

Al detallar cada una de estas acciones explicó que ha instruido a la secretaria de Hacienda a allegar el recurso para el fondo que se destinará a la indemnización de las 65 familias afectadas en su dignidad.

De igual forma, a través de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se realizará obras de mejoramiento urbano en las comunidades populares de Nueva Rosita, para introducción de drenaje, agua potable, pavimentación de calles , construcción de viviendas, entre otras acciones. "ese es otro aporte del sacrificio de ustedes y reconocimiento a los fallecidos. Gracias a ellos se van a llevar a cabo obras sociales en las comunidades."

La tercera acción es la demanda central de los familiares, el rescate de los restos de los mineros fallecidos: "había esta posibilidad, con riesgo. Y también con un costo considerable. Como aquí no es lo más importante el dinero, no voy a hacer referencia a esa inversión. Se habló del tiempo que puede llevarnos el rescate. Con nuestra presencia estamos acreditando que va,os a llevar a cabo el rescate con la CFE y sus técnicos, van ellos a disponer el presupuesto que se necesite. No hay límite, todos deseamos tener éxito, que rescatemos los cuerpos"

Reconoció que el tiempo destinado al rescate es un preocupación bajo su logic de que no es conveniente que ninguna obra o acción dejarla para la siguiente administración. Sin embargo, en la presentación técnica que hicieron funcionarios de la CFE el periodo de rescate puede durar entre 4 y 8 años.

También les comento que él área de la mina va a quedar, una vez rescatado los cuerpos, como un memorial es decir l "no se va a profanar, no se va a tocar la mina, va a quedar como un memorial para recordar siempre a sus familiares, a ellos y todos los que han perdido la vida en las minas en México y en el mundo. lo primero se resuelva antes de que finalice este año y desde ahora comenzamos con los segundo y lo tercero

En su oportunidad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que el accidente en la mina Pasta de Conchos es una de las mayores tragedias que más ha golpeado a la entidad... Aseguró que lo sucedido en Pasta de Conchos permite recordar que el derecho a un trabajo digno, es fundamental , deber que autoridades debemos garantizar. "El hombre de carbón es una forma de vida para dar sustento a su familia, pero eso no puede significar poner en riesgo su vida prioridad para autoridades"

Por su parte, la secretaria de Gobernacion Olga Sánchez Cordero censuró la irresponsabilidad de las autoridades de entonases y la insensibilidad de la empresa porque al suspender las tareas de rescate "Se impide proceso de duelo y continuar con la vida que no han podido decir un adiós.. En su corazón pesa más la ausencia de seres queridos que diez toneladas de tierra, ese peso se levantara siguiente el camino de la reparación integral. Será un camino largo que terminara cuando se pueda construir un memorial que honre su memoria. Justo para recordar, hacer memoria de una historia."

Los familiares de las 13 mineros restantes no acudieron al evento inconformes porque solo se permitiría el ingreso de viudas de los fallecidos y no otros parientes.