Conmemora AMLO Día del Médico; reconoce a trabajadores del sector

Ciudad de México. Al hacer un amplio reconocimiento a los médicos en su día, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que el personal de este sector cerró filas, hizo a un lado diferencias y no ha habido paros de profesionales de la salud.

“En medio de esta atmósfera que se están llevando a cabo se nos presenta la pandemia y todos los trabajadores del sector salud hacen a un lado esas diferencias y cierran filas y no hay protestas en las calles, de médicos, enfermeras, no hay paros en las calles. Todos juntos atendiendo el problema principal de salud que tenemos en la actualidad”, dijo el Presidente en Palacio Nacional al inicio de la ceremonia por el Día del Médico, cuyo decreto fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación.

Previo a la entrega de los reconocimientos y frente a los galardonados, recordó los rezagos que había en el sector frente a la pandemia; destacó que luego del esfuerzo “para levantar la infraestructura” se garantizó que ningún enfermo de Covid se quedara sin ser atendido.

“Ustedes saben que no teníamos un sector salud fuerte y nos faltaban instalaciones, equipos, no teníamos ventiladores y no teníamos especialistas para enfrentar esta pandemia y se hizo un esfuerzo especial, se destinaron muchos recursos, se reconvertieron hospitales, se contrataron más de 50 mil trabajadores de la salud”, dijo.

Recordó que frente al inicio de la pandemia se llevó a cabo un proceso de capacitación de miles de médicos generales, entre otras acciones, al tiempo que se acudió al apoyo del personal médico de las fuerzas armadas y otras instituciones, así como al sector privado.

“Con todo esto se garantizó que ningún enfermo de Covid se quedara sin ser atendido, sin tener una cama, un médico, una enfermera, y llevar a cabo toda esta acción, en levantar esta infraestructura, el sumar esfuerzos porque nos ayudó desde luego, y coordinó todo el trabajo la Secretaría de Salud pero se trabajó conjuntamente con el Issste, con el Seguro, con Pemex”.

Fue muy importante, destacó, la contribución de los médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los médicos y enfermeras, enfermeros de la Secretaría de Marina, y también se sumaron los esfuerzos de los hospitales privados, a partir de un convenio.

Previo a la exhibición de videos conmemorativos, señaló que su gobierno llegó para erradicar la corrupción y ello genera resistencias y reacciones, protestas legítimas porque “así es la democracia, en las dictaduras nadie protesta o protesta con los dientes apretados”.

Dijo que en medio de este proceso de transformación “profundo y pacífico”, en medio de este ambiente que podría ser de polarización, de mayor enfrentamiento y hasta violento, afortunadamente no ha sido así.

Por eso, agregó, mi reconocimiento amplio, fraterno, a todos los médicos y en especial a quienes han estado ahí salvando vidas enfrentando la pandemia; dijo que este personal está integrado por profesionales comprometidos, por lo que hoy se dan justos reconocimientos a su labor.

Señaló que la pandemia ha costado muchas vidas, ha producido mucho dolor, sufrimiento en nuestro pueblo, y en ese contexto es notorio, señaló, el trabajo, la entrega, la manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en el país.

“Se han entregado a esta causa noble de salvar vidas frente a la pandemia, muchos trabajadores de la salud todavía están ahí, ahora sí que en el frente, en hospitales, trabajando a pesar de la fatiga de mucho tiempo de estar salvando vida”.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que hoy festejamos al gremio generoso que da todo aquí y ahora, para que todos tengan derecho a un estado de salud y bienestar.

Expresó que la salud no es un bien preciado sino permanente; festejamos, añadió, la profesión, la pasión y la humanidad.

Igualmente extendió su felicitación a todos los médicos, enfermeras y todo el personal de salud por su destacada labor frente a la pandemia.

Se refirió a la digna labor porque cada ejercicio médico aporta una pieza al sueño del país que deseamos. Los instó a construir el día del médico desde la fraternidad, de volver a estudiar, de estar cerca de las personas y habitar constantemente la humildad como fórmula sensata de la vida.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó el humanismo que caracteriza a los médicos y resaltó que gracias al doctor Cruz Vega se tienen protocolos y otras herramientas frente a la pandemia de Covid. Igualmente creó una plataforma que nutre al sistema de salud.

Galardonados

El premio al mérito médico de este año fue para la doctora Aura Argentina Erazo Valle Solís por sus 52 años de servicio en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Issste.

También fueron entregadas dos condecoraciones y 12 premios a médicos de diversos ramos (medicina, química, farmacología, odontología, investigación clínica).

En la ceremonia se rindió homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud. Se resaltó la reforma al artículo 4 Constitucional para incorporar el derecho a la salud.

En un video, el también ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente destacó el impulso de Soberón a la ciencia y a la cultura.

Las condecoraciones fueron para los médicos Héctor Gerardo Aguirre y Adolfo Chávez Villasana.

También recibieron reconocimiento los médicos Eduardo César Lazcano Ponce, Simón Barquera Cervera, Francisco Jesús Velasco Campos, Martha Patricia Ontiveros Uribe, Felipe Cruz Vega, Verónica Pérez de la Cruz, Pedro García Ríos, cirujano dentista, Javier de la Fuente Hernández; capitán de corbeta Adrián Gerardo Hernández; maestra Justina Sánchez de la Rosa, enfermera María Guadalupe Ignot Honorio.