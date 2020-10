Se revisarán ordenamientos legales sobre plantas de energía: AMLO

Después de que la Corte confirmó la suspensión del decreto federal que modifica las reglas para que las nuevas plantas privadas de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisaran estos ordenamientos legales y “si no hay otra instancia para defender el interés público” propondrá una reforma constitucional para que “prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales”.

También para que “el interés general, del pueblo, esté por encima de intereses personales y de grupos, por legítimos que sean”. Señaló que se respetarán todos los procedimientos legales, pero recordó que hay un cambio de política.

Aseguró que en el “periodo neoliberal” se abusó mucho con este tipo de ordenamientos legales. “El propósito de la política económica era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex (Petróleos Mexicanos) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con al reforma energética, con lo que no estamos de acuerdo”.

Reiteró su compromiso de rescatar a ambas empresas y “ahora hay un cambio de política”, con lo que no están de acuerdo quienes obtuvieron “jugosos negocios” en gobiernos anteriores.

Mencionó que “llegó a tanto la asociación entre particulares y funcionarios”, que en la empresa española Iberdrola “trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos”. Citó a Georgina Kessel, ex secretaria de Energía, y también recordó, “en el extremo del descaro, el (ex) presidente (Felipe) Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola.

López Obrador afirmó que no cederá en este asunto porque se defiende el interés general y de la nación. “A nosotros no nos interesan los negocios privados…. Los únicos negocios a los que se debe de dar toda la atención es a los públicos, porque somos servidores públicos; el gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones de bancos, empresas. El gobierno está al servicio del pueblo”.

Resaltó en este marco el documento del Papa Francisco, donde "condena al neoliberalismo; como es la política neoliberal contraria al humanismo. En su concepción religiosa dice contraria al Evangelio porque es lucro, porque no considera fundamental pensar en los demás, porque hace a un lado el amor al próximo”.

Señaló que en México prevalecen discrepancias porque su gobierno es distinto. "Desde luego, nosotros no vamos a actuar con medidas autoritarias, siempre va a ser en el marco de la legalidad. No somos como ellos, somos distintos, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie".

Insistió que “antes no había estado de Derecho, era un estado de chueco, de cohecho, bueno, se ha llegado a decir que era un narco Estado, un narco gobierno, ya qué mas. Lo único que quiero es que no solo se piense en la delincuencia organizada, sino también la de cuello blanco, porque se dedicaban a saquear, ni siquiera perdían su respetabilidad.

"Se disfrazaban como empresarios, de hombres de negocios, cuando se dedicaban a robar, a saquear, eso ya no se acepta y no tiene nada que ver con al libertad".

Mencionó que tiene lógica el surgimiento de grupos como Frenna y el de Claudio X. González porque “ellos estuvieron apoyando toda la política privatizadora. Su papá era el asesor económico de (Carlos) Salinas, ellos se beneficiaron con plantas eléctricas".

Sostuvo que de no haber llegado a la Presidencia de la República, “a finales de este sexenio, la CFE estaría produciendo cuando mucho 10 por ciento energía eléctrica y 90 por ciento particulares, sobre todo las empresas extranjeras, cobrando carísimo por el consumo de la luz".