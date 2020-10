Se reúne INE con integrantes del Movimiento Nacional por la Salud

Ciudad de México. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se reunió con integrantes del Movimiento Nacional por la Salud, a fin de explicarles los pasos a seguir para reunir 118 mil 710 firmas (0.13 por ciento del listado nominal) que les permitirían presentar en el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana, para garantizar tratamiento integral a los niños con cáncer.

Luego de ofrecerles la app que les podría ayudar a recabar los apoyos, misma que se ha utilizado en diversos procedimientos electorales, el directivo puntualizó que el INE tiene la convicción y obligación constitucional de promover la participación ciudadana, pero aclaró que no puede ser promotor de una causa o iniciativa en particular.

“Es importante no generar falsas expectativas de que nosotros somos promotores de la iniciativa; el Instituto no recopila firmas, sólo las valida, el INE hará todo para estimular ejercicios de participación, pero no puede ser parte de ninguno de ellos, ya que estos deben ser auténticamente ciudadanos”, añadió Córdova Vianello.

Recordó que una vez reunidas las rubricas y validadas por el órgano electoral, la iniciativa puede ser presentada a cualquiera de las cámaras del Congreso, en donde se le dará el tratamiento que se otorga a otras propuestas de reforma.

Un representante del movimiento informó su intención de recabar los apoyos antes del 15 de noviembre y dió a conocer que cuentan con el respaldo de organizaciones de médicos y empresarios para cumplir la meta.