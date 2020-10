Ordena AMLO suspender a Juan Díaz Mazadiego de Comercio Exterior de SE

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó suspender como director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía a Juan Díaz Mazadiego, de comprobarse que ocupa el cargo desde hace 15 años –en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– porque abarca "el periodo de más corrupción en la historia de México. No debe continuar ahí; de todas formas hay que revisar el caso".

Resaltó que no cederá en el combate a la corrupción y también destacó el apoyo que le brinda la gente. "Nos está recomendando cosas o me dicen no afloje; no se preocupe, estamos con ustedes y lo apoyamos". En este marco, resaltó que el papa Francisco le mandó decir con su esposa "que no se canse, que siga adelante".

López Obrador indicó que se investigará a Díaz Mazadiego, después de que un reportero le mencionó que estaría presuntamente involucrado en irregularidades –que incluyen la evasión de impuestos y la emisión de facturas falsas- en las importaciones temporales de bienes, a través de los programas para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.

“Si estuvo en el sexenio de Calderón y en el de Peña Nieto en ese cargo, y continúa en el sexenio nuestro, no puede estar… Hay funcionarios de carrera pero en esos dos sexenios se intensificó la corrupción como nunca”, mencionó el presidente.

Señaló que ya se realiza un trabajo de investigación por presuntos actos de corrupción, al afirmar que “la política neoliberal es sinónimo de corrupción, duró 36 años, eclipsaron todo y quedaron muchos funcionarios enquistados en las estructuras de gobierno.

“Pasaban de sexenio a sexenio hasta nuestros días, esto que se está planteando; seguimos limpiando, es diario y vamos a terminar de purificar la vida pública”. Resaltó que todos estos casos son investigados.

No pasa sólo en los secretarías de Hacienda, Economía y Seguridad pública, añadió. En esta última, manifestó que “había gente y todavía no terminamos de limpiar, de (Genaro) García Luna y así toda la estructura. Por eso hablamos de barrer de arriba para abajo y vamos avanzando… cero corrupción y cero impunidad”.

Reiteró que si se comete un delito de corrupción “puede ser mi hermano, un hijo mío, se va a la cárcel, y estoy hablando de mi familia. En esto no hay acuerdo con amigos, con familiares. Nosotros llegamos aquí con la encomienda de acabar con la corrupción. Y los altos funcionarios del gobierno lo saben, constantemente se los estoy repitiendo y sea quien sea, si se le demuestra un caso de corrupción no solo tiene que abandonar el cargo, se les consigna”.

También subrayó que dio la instrucción de que no se use su nombre, ni da instrucciones para apoyar, por ejemplo en tribunales electorales para dar o quitar registros, “ni en las candidaturas de Morena me meto, que quede claro esto. Esto es distinto completamente.

"Yo no mando decir nada, yo los cito cuando se trata de un asunto que nos importa y de manera directa. Es más, yo creo que soy más transparente aquí en la conferencia que en las reuniones particulares o en los acuerdos con funcionarios porque no tengo nada que ocultar".

Recordó que antier, después de que en la conferencia mañanera se ventiló que se reunió con Carlos Romero Deschamps, Alejandro Cabrera fue destituido como titular de la coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos.

Al término de la conferencia, López Obrador tuvo una llamada telefónica con el presidente de Alemania.