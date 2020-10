Niegan a Zerón restablecer servicio de seguridad para él y su familia

El juzgado quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, para que la Fiscalía General de la República (FGR) restableciera el servicio de seguridad para él y su familia.



"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este Juzgador estima que no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 147 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte agraviada pretende obtener efectos constitutivos a través de la presente suspensión y, de llegarse a otorgar la suspensión para dichos efectos ésta no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, ni aun de restablecerlas provisionalmente, sino que tendría efectos restitutorios de lo cual no resulta procedente ocuparse en la presente resolución", señala la resolución.



El pasado 14 de octubre, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, le concedió la suspensión provisional al ex funcionario para mantener la seguridad, sin embargo el juez argumentó que una premisa fundamental para el otorgamiento de la suspensión definitiva es la efectiva existencia de un derecho en favor del demandante.



Tomás Zerón contaba con más de 20 agentes de seguridad de la Policía Federal Ministerial, además de cuatro automóviles blindados y cuatro de seguimiento; sin embargo, en 2019 la FGR ordenó disminuir a 15 el número de personas y a tres los vehículos blindados, dos ligeros, así como una motocicleta.



En la actualidad el ex funcionario se encuentra prófugo de la justicia luego de que en septiembre pasado un juez de control federal del Reclusorio Oriente librara una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso de Ayotzinapa.



Incluso en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Zerón de Lucio se encontraba en Israel y que México ya avisó a ese gobierno que cuenta con una orden de captura.