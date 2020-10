Freno a la privatización de playas, anuncia López Obrador

Ciudad de México. Con una nueva disposición oficial habrá libre acceso a las playas en México para los pobladores de ciudades en la costa y se evitará que esas zonas se sigan privatizando, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora ya no se permitirá que se sigan entregando las playas. No hemos entregado playas desde que estamos aquí. No hay privatización de las playas y que se recuperen las que se puedan”.

López Obrador publicó el miércoles un decreto en el Diario Oficial de la Federación para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México.

El decreto adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacional, que establece que "el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento".

En la conferencia matutina de este jueves, el mandatario consideró que en el pasado se abusó de entregar las playas a hoteles particulares y eso provocó que quienes residían en estos sitios ya no tuvieran acceso.

Citó el caso de Playa del Carmen, donde en la colonia Luis Donaldo Colosio se negocia la regularización de predios que tienen ya muchos años en litigio y que involucran entre cuatro y seis hectáreas que tienen acceso a playa, donde habrá un parque para asegurar el acceso.

Por otro lado, informó que desde el sexenio pasado, cuando Morena era oposición, se logró detener el proceso de privatización de la operación del agua que pretendían los “dos partidos que siempre se ponen de acuerdo para estas cosas”. Se logró detener y no se privatizó en el sexenio pasado, aunque en algunos estados y municipios se han realizado procesos privatizadores que ahora se busca reducir a través de la Comisión Nacional del Agua.

Blanca Jiménez, titular de la Conagua, dijo que se hacen gestiones en algunas entidades dentro de los márgenes de la ley porque ellos tienen facultades, para revertir estos procesos.