Instruye AMLO auditar fideicomisos y denunciar si se detecta corrupción

Tras la eliminación de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, realizar una amplia auditoría a todas esas figuras y fondos y, en los casos en que haya evidencias de corrupción y mal manejo de recursos, se presenten denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

A partir de esta mañana y durante tres meses se estarán dado a conocer ejemplos sobre las irregularidades y desviación de recursos detectados a través de estos fideicomisos, porque este asunto, aseguró, no termina en su desaparición. “A veces es necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición: la defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro”, subrayó.

López Obrador indicó que a los auténticos deportistas, investigadores, artistas, creadores, escritores, artesanos no les van a faltar sus recursos, porque continuarán los apoyos, menos a los que “medraban con estos fideicomisos” y todo lo que ahorremos se destinará al bienestar del pueblo.

Agradeció a senadores y diputados haber aprobado la ley para suprimir los fideicomisos porque eran “fondos que se manejaban sin transparencia, sin control, en los que había discrecional; es decir, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios inclusive de denuncias de corrupción por el mal maneo de estos fideicomisos”.

Todo esto, agregó, “se quedaba arriba, en beneficio de unos cuantos, de unas verdaderas mafias. Por eso, cuando tomé posesión el 1 de diciembre del ´18 aquí, en el Zócalo di a cien compromisos y uno de esos fue precisamente eliminar estas lacras”.

Manifestó que detrás de la campaña que emprendieron grupos opositores al gobierno para “desinformar y mantener estos fideicomisos” hay desde luego “intereses creados… En vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza, se lanzaron con todo, defendiéndolos, y mostrando el cobre”, subrayó.

Resaltó que una mayoría “considerable de senadores” haya votado a favor de su iniciativa de ley, como lo hicieron hace unos días diputados, para desaparecer “estas estructuras administrativas, paralelas, sin control que se fueron creando durante el periodo neoliberal, con el único propósito de manejar fondos públicos, dinero del pueblo sin ser fiscalizados, vigilados y para provecho personal”.

Afirmó que en la exposición de ejemplos sobre el mal manejo de recursos se profundizará para mostrar que el uso de estas figuras es una “muestra de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y esto explica el porqué de este movimiento en contra de la decisión que tomamos de cancelar los fideicomisos y los fondos”.

Dejó de manifiesto que “no es algo sorpresivo, lo ofrecimos en campaña en el maro de avanzar contra la peste funesta que más ha dañado a México, la corrupción. En ese marco hablamos de cancelar estos fideicomisos y estos fondos para utilizar los recursos en beneficio del pueblo, porque “todo esto no llegaba a la gente, no le llegaba a campesinos, ni a indígenas ni a obreros, ni a integrantes de clases medias.