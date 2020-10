Inconstitucional iniciativa de reforma a modalidad 40: expertos

Ciudad de México. Especialistas en derecho laboral, seguridad social y legislación laboral calificaron como inviable e inconstitucional la iniciativa de reforma que presentó el diputado de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, sobre la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Consideraron que la iniciativa afecta los derechos de los trabajadores que perdieron su empleo en los últimos años, y pretende evitar que los desempleados continúen cotizando en el IMSS en los ramos de cesantía en edad avanzada o vejez, con un salario igual o mayor al que venían cotizando, lo que les permitiría retirarse con una mejor pensión.



Para los especialistas, la propuesta del diputado poblano busca restringir los derechos de los trabajadores que cotizaron en el IMSS antes del uno de julio de 1997, con lo que afectaría a la llamada generación de transición y limitaría la nueva generación de asegurados para incrementar su ahorro en la cuenta individual que administran las AFORES.



En ese marco, el consultor empresarial, Luis Alfonso Hernández, calificó como grave la iniciativa, y aseguró que se violan las garantías individuales de los afectados al “reducir el tope máximo de pensión, de 25 salarios mínimos a sólo 10 a quienes migren del régimen tradicional al de la modalidad 40, siempre y cuando no hayan cotizado más de 10 salarios mínimos cuando estuvieron activos.



Detalló que los principales perjudicados serían los que cotizan en el IMSS con la Ley del 1973, la cual dejó de aplicar a quienes iniciaron sus aportaciones al Seguro Social después del 1 de julio de 1997, por lo que confío que “los diputados tengan conciencia y analicen debidamente la iniciativa”.



En su oportunidad, el especialista en derecho laboral, Bernardo Elizondo, sentenció que aprobar esta iniciativa sería inconstitucional, porque violentaría las garantías individuales de los afectados.



Elizondo consideró que, de prosperar esa reforma, “sería muy preocupante porque hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que juzgó procedente en enero pasado una reducción en el tope de pensiones (generales) de 25 a 10 salarios mínimos".



Por su parte, la especialista en derecho, legislación laboral y seguridad social, Norma Aurora Arzate Galván, lamentó que el diputado Carvajal Hidalgo haya presentado una iniciativa confusa, y le recordó que “200 mil personas en edad de jubilarse no quebrarán al país, porque no todos han tenido la capacidad de ahorrar en la modalidad 40”.



Recordaron que es la tercera ocasión en que la diputación federal de Morena presentan iniciarivas que afecten derechos de los trabajadores mediante propuestas que disminuyen o topan el importe de las pensiones de la generación de transición (iniciativas números 47, 88 y 91 registradas por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados), concluyeron.



Luis Alfonso Hernández, es un asesor y consultor empresarial en LH Asesoría Empresarial y asesor en materia de pensiones en el estado de Chihuahua, egresado del Instituto Te

cnológico de Parral, además Consultor y Capacitador Empresarial en ITESM, Campus Chihuahua.