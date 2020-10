"Sólido legado de Lázaro Cárdenas": AMLO

Tuvo clara conciencia de las capacidades y limitaciones propias, confió en los conocimientos y criterios de muchos otros para sacar adelante compromisos y problemas. Nunca dudó innecesariamente de los demás a menos que hubiera razones objetivas para ello. Armó numerosos equipos de trabajo de los que fue parte y no quien, por su reconocida personalidad y trayectoria, fijara forzosamente las pautas de las acciones a seguir , agregó Cárdenas Sólorzano.

Ciudad de México. El general Lázaro Cárdenas del Río fue un estadista con dimensión social cuya herencia fue tan sólida y vasta que la camarilla, el grupo neoliberal y oligárquico no logró destruirla en las cuatro décadas en las que permaneció en el poder , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los principios éticos del cardenismo, lejos de ser anacrónicos, añadió, son retomados por su gobierno para impulsar la transformación del país.

El general Cárdenas fue un mandatario que escuchaba a la ciudadanía, que convivía con los humildes y los desposeídos, y que no permitió que el cargo lo separara de la gente común. Ha sido, sin duda, el presidente que más amor y respeto ha profesado al pueblo , dijo.

A casi 90 años del inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, López Obrador aseguró que pese a los profundos cambios experimentados en México y el mundo, los principios éticos del cardenismo distan de ser anacrónicos; por el contrario, son un ejemplo a seguir en esta administración.

Resultan particularmente vigentes y necesarios para quienes estamos empeñados en llevar a cabo la construcción de un país que no excluya a nadie, una economía que no deje a ninguno en la intemperie, una moral pública a prueba de lucros y ambiciones, una institucionalidad que no oprima y un Estado que tenga por fin último el bienestar de la población .

En su intervención, Cuauhtémoc Cárdenas recordó que el general se identificó con las causas reivindicatorias de la Revolución Mexicana, buscando convertir sus ideales en realidades. Tuvo la convicción de que las posiciones avanzadas de la Revolución Mexicana eran compatibles con los principios del socialismo. Condenó el asesinato de Rubén Jaramillo y demandó la liberación de los presos ferrocarrileros del 59 y de los presos políticos del 68.