Por delicadeza del tema seré vocero del caso Cienfuegos: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que por la delicadeza del asunto, él mismo será el vocero del caso del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, acusado de proteger al narcotráfico.

El mandatario dijo en la conferencia matutina que en su gobierno se ha tenido mucho cuidado en la selección de los integrantes del gabinete, de que no tengan vínculos con la delincuencia, porque consideró evidente que los encargados de la seguridad en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Subrayó que analiza al eventual sucesor del actual titular de la secretaría de Seguridad federal, Alfonso Durazo, aunque luego matizó su expresión al señalar que espera convencerlo que siga en su equipo (y no se vaya de candidato al gobierno de Sonora).

En conferencia de prensa matutina, dijo que el general fue asistido en su momento por el consulado mexicano pero ahora ya está en manos de sus abogados.

Entonces puntualizó que será el vocero, aunque la pregunta fue dirigida al canciller Marcelo Ebrard:

“No le doy la palabra a Marcelo porque este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero, para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información...Aunque sea como tomarse un tafil, me van a estar escuchando a mi, que no hablo de corrido y me como las “s” y ofrezco disculpa”.

Antes reiteró que él mismo eligió a los actuales titulares de la Defensa y la Marina, pese a que los antecesores, incluido el general Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, le presentaron propuestas.

“Desde que me tocó elegir al secretario de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia. Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia y aquí incluyo a la común y a la de cuello blanco”, dijo.

Subrayó que se ha puesto de manifiesto esa relación delincuencial, por lo cual “por eso se habla de un narcoestado o narcogobierno”.

La de cuello blanco, puntualizó, era delincuencia fifí, que tenía secuestrado al gobierno y saqueaba sin perder su responsabilidad, nada más que por la mala costumbre de llamar ratero sólo al que se dedique a actividades ilícitas muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento quienes hacían un contrato y se quedaban con 100, 200 millones de dólares.

“Se llegó a decir que El Chapo, no me gusta decirle así, ofrezco disculpa, Guzmán Loera estaba entre los más ricos del mundo, que cuando mucho jugaba en triple A pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían, no eran tratados de esa manera”, expresó.

Siempre hemos sostenido, afirmó, que debe haber esta separación tajante, incluso un distintivo del actual gobierno es separar al poder político del económico.

“Tenemos cuidado, les puedo decir, que al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie, yo lo nombré porque hice una investigación y me presentaron en la Defensa, el secretario Cienfuegos sus propuestas, tal como lo hizo el secretario de Marina, pero no fueron esas propuestas las que consideré. No descalifico a nadie simplemente de manera independiente decidí quiénes iban a estar, lo mismo en el caso de la secretaría de Seguridad”, aseveró.

Por tanto, dijo, “vamos a seguir cuidando que no haya Garcías Luna y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos,como los que estamos padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. Vamos a seguir cuidando eso. No quiero presumir pero no somos iguales”.

Del caso de la posible salida del gabinete de Durazo, indicó:

“En eso estoy, estoy pensando, precisamente para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación en el gabinete de Seguridad, esto si Durazo decide irse, a lo mejor lo convenzo que me siga ayudando”.

En la conferencia se le preguntó acerca de una presunta reunión en un restaurante entre un directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) con dirigentes del sindicato de esta empresa, incluido el anterior Carlos Romero Deschamps.

Igualmente mencionó que el retiro de líderes que no defienden a los trabajadores o que no actúan con integridad, debe ser un proceso decidido por los trabajadores y vigilar que los nuevos actúen de manera distinta.

El mandatario encargó investigar el tema al director de Pemex y a la secretaria de la Función Pública indague la existencia y características de la reunión.

En cuanto al general Cienfuegos dijo que si es culpable se debe castigar a él, no debe haber impunidad, también para quienes resulten involucrados, pero no estigmatizar al ejército mexicano.

Repitió lo dicho en el sentido de que no se afecte a la institución ni se socave al ejército.

Luego de comentar que hoy las autoridades estadounidenses determinarán si se permite al general seguir su proceso libre, bajo fianza, se pronunció a favor de que haya colaboración de involucrados, en la figura de testigo protegido, para esclarecer los hechos.

“Es algo parecido a lo que se vivió en el caso de García Luna y también en otras personas quienes acusan, el gobierno de Estados Unidos, la procuraduría, además de los señalamiento de los posibles delitos, argumentan que se trata de un presunto delincuente de alto riesgo y que de otorgarse la libertad bajo fianza podría escapar, siempre se dice, casi está calcado, que tienen y que los pueden proteger en México para esconderlos”, refirió.

Recordó que hay quienes aceptan y hay quienes no, por ejemplo, no ha aceptado todavía un acuerdo García Luna, aunque faltan audiencias, presentación de pruebas, es un proceso pero el que estaba de procurador en Nayarit, precisamente cuando estos asuntos que se le atribuyen al general (Cienfuegos), el fue detenido también en California y el aceptó ser testigo protegido.

“Eso significa que dan información a cambio de que haya una consideración de las penas. Aquí tenemos el caso del señor Lozoya, es el mismo procedimiento. El ofreció cooperar, entregó un escrito, hizo la denuncia y ahora la fiscalía está integrando la averiguación para consignar, es el procedimiento y esto le ha permitido tener algunas consideraciones al señor Lozoya”, señaló.

Eso mismo debe de seguirse practicando en México, es mi opinión, por ejemplo para romper el llamado pacto de silencio en el caso Ayotzinapa.

“Nosotros estamos a favor de que los que informen tengan una consideración porque nos interesa saber donde están los jóvenes”, dijo.

“No se usaba antes este procedimiento y ahora queremos que se use más. Lo otro que nos importa mucho es la reparación del daño, en caso de fraudes, en este caso del señor Lozoya, pues queremos recuperar lo que se pagó de mas por la planta de fertilizante, porque son 200 millones de dólares, porque no sólo es el castigo sino que se le devuelva al pueblo lo robado, esa es la otra peculiaridad en estos tiempos”.