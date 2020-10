Ofrece disculpa AMLO por llamar 'Chapo' a Guzmán Loera

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó hoy por llamarle Chapo a Joaquín Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, preso y sentenciado en Estados Unidos.

“Se llegó a decir que El Chapo, no me gusta decirle así, ofrezco disculpa, Guzmán Loera estaba entre los más ricos del mundo, que cuando mucho jugaba en triple A pero no en grandes ligas", dijo el mandatario en la conferencia matutina.

La alusión a Guzmán Loera se produjo cuando López Obrador hablaba del poderío de la delincuencia de cuello blanco.

"Los que estaban en grandes ligas no aparecían, no eran tratados de esa manera", dijo López Obrador, en referencia a que los delincuentes más conocidos no siempre eran los más enriquecidos.