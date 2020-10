Nueva estrategia para Covid-19 se enfoca en concentración hospitalaria: AMLO

El gobierno federal prepara una adecuación en su estrategia para la atención de la pandemia de Covid-19 con lo que se pretende una nueva etapa de reconversión hospitalaria a fin de concentrar en algunos los mejores equipos y personal médico para atender a los pacientes, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Destacó que se está en conversaciones para que también participen los hospitales privados, aunque en mucho menor medida pues se dispondrán de 150 camas para este efecto

Durante su conferencia de prensa, aunque descartó que en la evolución de la pandemia se haya detectado un rebrote en la tendencia, “se está controlando y están bajando el número de fallecidos”, pero no nos conformamos con eso. “Por eso estamos llevando a cabo una revisión de la estrategia para fortalecer la atención. Como tenemos menos ocupación de camas, equipos, de personal médico, tenemos el 70 por ciento de disponibilidad de infraestructura para la atención de la pandemia. Vamos a concentrar en ciertos hospitales, a lo mejor de los equipos y sobre todo del personal para que se reduzca, con una mucho mejor atención, el número de fallecimientos”.

Dijo que en esta nueva etapa no sólo se tiene previsto involucrar a hospitales del IMSS, ISSSTE o el Insabi, sino también en los hospitales operados por los gobiernos estatales porque hay coordinación “pensando en concentrar mejor atención en hospitales bien definidos, donde vana estar mejores médicos.”

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer destacó que con esto se privilegia el aspecto más importante que hay en la atención a la salud, que es la prevención. Señaló que aún se está en el diseño de esta nueva etapa para adelantarnos en la adopción de medidas, se trata de un complemento, para cubrir regiones. En el caso de los hospitales privados, tienen un trabajo que están evaluando donde poner a los pacientes covid, con certeza de que se tengan los equipos, diferencias de atención, no sólo ventiladores, porque hay complejidades como se hace en institutos de salud y de alta especialidad.”

Por otro lado, el presidente desestimó que el hecho de que en 8 entidades las tendencias en la evolución de la pandemia se haya modificado con respecto a la sistemática reducción de casos que se tenía en las últimas semanas, tengan impacto en la economía.

“La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, es decir semana tras semana hay descensos en 20 estados. Ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene Campeche y no hay todavía rebrotes, hay algunos estados donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de rebrote. Están disminuyendo, nos importa mucho, los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma , es para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión que no hay un rebtrote”.

Mencionó que hay dos variables importantes que dan cuenta de la evolución favorable, según dijo, de la economía: la cotización del peso que se encuentra en la actualidad en 21.20 cuando llegó a estar en 25 pesos.

De igual forma, la recuperación de empleos formales que, aseguró, a la fecha ya se ga¿han generado 320 mil empleos con relación al millón de plazas formales que se perdieron en la etapa más aguda de la pandemia.

Reivindicó una vez más su estrategia económica que permitió no aumentar impuestos ni endeudar al país; apoyo a los sectores populares y fortalecer el consumo interno. Consideró que por los resultados que se han ofrecido se determinó en la comunidad internacional designar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como presidente del Consejo de Administración, por un año, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. “LO que cuenta son los resultados”.