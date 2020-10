Prevén aprobación por mayoría de ampliación de atribuciones de Semar

Ciudad de México. En la reunión virtual de trabajo, que sostuvieron las comisiones unidas de Gobernación, de Marina y la de Estudios Legislativos, Segunda, los senadores analizaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados que amplía las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar). La mayoría de los grupos parlamentarios anunciaron que votarán este martes a favor del dictamen, y sólo el panista Damián Cepeda y la priísta Claudia Ruiz Massieu indicaron que lo harán en contra de esa propuesta.

Sin embargo, el PRI, se encuentra divido en este tema, ya que el presidente de la comisión de Marina, el senador del tricolor Eruviel Ávila anunció su voto a favor del dictamen, ya que, argumentó, “ las facultades que se transfieren de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), son a la Semar, no a la Armada de México, que es el brazo armado de la dependencia, por eso no hay militarización”.

Destacó el priísta que en la Semar “trabajan 2 mil civiles y hasta tienen su sindicato. La Semar ha cumplido con las funciones que se le encomendaron hace un año, hace dos, diez o 15 años”. Recordó que cuando fue gobernador del Estado de México, “tuvimos problemas de seguridad la Semar nos apoyó y no por eso se militarizó la seguridad en esa entidad”.

El panista Zepeda manifestó que votará en contra del dictamen “porque no comparto la premisa que se está implementando en el país, estamos caminando hacia una militarización absoluta. Se violenta el 129 constitucional con esta disposición. No se les deben dar funciones a la Marina que no le corresponden”.

Ruiz Massieu, a su vez, dijo que su opinión “es personal, el tema no se ha discutido en la bancada, pero votaré en contra de la reforma. Desde mi punto de vista el dictamen tiene una temática que va más allá de reordenar atribuciones, es un resquebrajamiento del marco constitucional”.

La presidenta de la comisión de Gobernación, la morenista Mónica Fernández, refirió que las atribuciones que hoy se transfieren a la Semar, ya las ejercía anteriormente. Recordó que fue el presidente Luis Echeverría quien en 1976 hizo el cambio de esas funciones a la SCT, “hoy sólo se les regresan”.

Explicó que por haber estado concentradas esas funciones en la SCT se impidió que la marina mercante se desarrollara con el potencial que pudo haber tenido. Con esta minuta buscan contribuir al desarrollo y la modernización de la marina mercante; no es una división, sino una unión pensando en el progreso de la misma, apuntó.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la morenista Ana Lilia Rivera , dijo que el proyecto se ha discutido lo suficiente, se ha abierto al diálogo con la ciudadanía y ha sido muy bien analizada desde que se encontraba en la colegisladora. Podrá haber inquietudes e inconformidades, pero se ha hecho lo correcto en materia política y jurídica.

Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, se manifestó en favor del dictamen pero adelantó que presentará reservas con el objetivo de proteger a las Fuerzas Armadas e incluir las garantías que pidió la marina mercante para dejar en claro que su labor seguirá siendo de carácter civil. Cuidemos a nuestras Fuerzas Armadas, manifestó.

El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, subrayó que su voto será a favor del dictamen, sin embargo, dijo que se debe establecer claramente en el documento que la educación marítima seguirá teniendo un carácter civil, esto con el objetivo de evitar confusiones. Y adelantó que su bancada presentará algunas reservas en el pleno.

La senadora del PT, Cora Cecilia Pinedo expuso que la corrupción en el comercio marítimo es un problema internacional, por lo que diversos países han modificado sus leyes para fortalecer sus fuerzas marítimas con el objetivo de combatir la comisión de delitos en sus puertos. La modificación de sus funciones no implica la militarización, aseguró.