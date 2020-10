Se deslinda AMLO de denuncia de su hermano Pío contra Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar en desacuerdo con su hermano Pío López Obrador quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el periodista Carlos Loret, a quien, dijo, “no vamos a tocar con el pétalo de una rosa. Es asunto de ellos. No tengo nada que ver con eso”.

Esto respondió a la pregunta de un reportero durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde indicó que “no estoy de acuerdo con él. No debe pedirse un castigo así para nadie. Más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y el gobierno que represento”.

Dijo que deslinda lo público de lo familiar, “en cuestiones públicas no tengo hermanos:. Dijo que si al periodista “no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó (Genaro) García Luna ni modo que actuemos así. No se va a perseguir a nadie”, no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de ideas, explicó.