No habrá impunidad para Cienfuegos si se confirma responsabilidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que a pesar del proceso legal que se le inició al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, en México no se ha iniciado ninguna investigación. Sin embargo, adelantó que esto no significara que haya protección e impunidad, pues en su caso, de confirmarse su responsabilidad se procedería también en México.

“Mañana vamos a saber y si no tiene esa libertad , inicia el proceso con audiencias, presentación de las pruebas para saber quien es, en el caso de ser responsables, culpable, quienes participaron además del secretario Cienfuegos, en esta presunta protección del cártel del grupo que antes era de los Beltran Leyva, pero estaba ya comandado por otra persona”.

Al ser cuestionado de nueva cuenta sobre el juicio a Cienfuegos pidió aguardar al desarrollo de la investigación pero salió a la defensa del ejército al que consideró una institución fundamental para el estado mexicano. En el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe culparse a todas las fuerzas armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Sedena.

Consideró que se trata de un asunto que no puede descalificar de tajo la función tan importante de protección a la integridad, territorial, trabajos de protección civil, ahora que nos están ayudando tanto en la construcción del aeropuerto,

-¿Entonces en este momento no se le investiga al general en México?

-No

-¿Y en un futuro si se le comprueba?

-Desde luego a partir de los resultados de la investigación Se habla en la denuncia de que hay grabaciones, hay pruebas. Lo mismo que en el caso de García Luna. Vamos a esperar cuales son esas pruebas y a quienes involucran. Nosotros tenemos que proceder. Que les quede claro, nosotros no vamos a dar protección. No va a haber impunidad, para nadie.

Aseveró que en su caso, si se comprueba quienes participaron en la protección de delincuentes se castigaría a todos los involucrados en esta acción, sin embargo, defendió la estructura general del ejército. Al descalificar que se vincule sin mayores elementos a los generales que fueron promovidos en esa gestión, aseveró que eso forma parte de la estructura de ascensos que hay en la Sedena.

Por ello, agregó, los mandos militares que tienen cargos al que ascendieron en el sexenio pasado, mantienen su encargo, si no han pasado de los 65 años ya sea como como subsectetarios jefe de estado Mayor, Oficial Mayor o están en las regiones militares o zonas militares, Cambia el gobierno y si no cumplen 65 aos, siguen en la función. Muchos de los que estuvieron en este tiempo hicieron la investigación del general Cienfuegos porque esta investigación comprende de diciembre de 2015 a febrero de 2017. son catorce meses

-¿Considera que dentro de la plana mayor actual del Ejército no habría ningún general coludido con el general Cienfuegos o que haya participado…?

-Hay que esperarnos porque no se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores, no es sólo la llamada, si es que se dieron las llamadas o la comunicación entre el general y el jefe de la banda. Tenían que haberse mencionado nombres, tiene que haber otras gentes involucradas. Vamos a esperarnos

-¿Cómo van las posibles suspensiones en el Ejército de involucrados?

-Vamos a esperar el resultado de la investigación. Si hay alguien señalado y se demuestra que participó en un acto de vinculación con el narcotráfico, no puede ser funcionario y si se trata del ejército y está en activo tiene que ser retirado y puesto a disposición de la autoridad competente. Y se está en retiro, puesto a disposición de la autoridad , pero hasta que se tengan los elementos. Se habla de pruebas.

Reiteró la información de que la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena le informó hace 15 días que había en ese país una investigación en curso contra el general Cienfuegos. “tomó nota pero hay muchas investigaciones abiertas. Aquí no había nada. No existe investigación contra el general Cienfuegos.

Al ser cuestionado sobre el procedimiento del gobierno de Estados Unidos, que no informó a su contraparte mexicana, López Obrador aseguró que actuaron con independencia, como en su caso, hace México en algunos ámbitos. “Es su derecho, se trata de un gobierno soberano. Desde que llegué hablé con los encargados de seguridad y les dije que no íbamos a recibir órdenes de ningún gobierno extranjeros. Se iba a cuidar la soberanía, ya no es como antes donde los estadounidenses obtenían información de instituciones mexicanas, “había una especie de promiscuidad”.

Descartó que el caso Cienfuegos se involucre en la campaña electoral estadounidense porque México no ha formado parte de ella y es inminente su finalización.

-¿Cuando pedirá la información sobre las investigaciones para iniciar aquí una indagatoria en el ejercito, ahora que se le han dado otras tareas?

-Tengo que cuidar la institución todos los mexicanos debemos cuidar la institución a las Fuerzas Armadas, no apostar a que se socaven , se debiliten e ejercito. Se debe de reformar, y eso es lo que se está haciendo. En este caso, aún con lo complejo y vergonzoso debemos focalizar bien el problema. Encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución. Todo esto en el caso de que las pruebas sean contundentes.

López Obrador dijo que no se pueden adelantar juicios pero en el peor de los casos que se demuestre que hubo un involucramiento del secretario de la Defensa en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, “de todas maneras hay que resolver lo que tuvo que ver con eso pero ¿qué tienen que ver los ingenieros militares, los médicos militares?, ¿que tienen que ver oficiales y generales que actúan con rectitud e integridad y no están involucrados en estos asuntos. Esperemos. Yo voy a pedir toda la información porque es una institución de instituciones”.

Adelantó que por lo delicado del caso, él será, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, el único vocero en torno a la secuelas de la investigación.