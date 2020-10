No ha servido la "profundizada" militarización de AMLO: Anaya

El ex candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, señaló que no ha funcionado la militarización iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada con Enrique Peña Nieto y “profundizada” con Andrés Manuel López Obrador. Además, dijo, “está claro que los abrazos, la claudicación, las ocurrencias y la frasecitas del Presidente no llevan a ninguna parte”.

Durante un video divulgado en redes sociales, aseveró que el problema es complicado y lleva tiempo, “pero que nadie se equivoque, no nos podemos resignar a vivir con estos niveles de violencia. Con la estrategia correcta sí es posible recuperar la paz”.

Agregó que “si queremos resolver el problema de la violencia, necesariamente tenemos que entender el problema del narcotráfico, porque no toda, pero sí más de la mitad de la violencia de asesinatos que está desgarrando a México, está directamente relacionada con organizaciones criminales cuyo principal ingreso proviene del tráfico de drogas”.

Anaya dijo que los los márgenes de ganancia del tráfico de cocaína, llegan al 36 mil por ciento, y “hay una historia que se ha repetido una y otra vez”: se captura a la cabeza de un cártel y lo único que se logra es que las organizaciones se fragmenten y la violencia se eleve, “porque, tristemente, mientras haya demanda alguien se va a encargar de la venta”.

Sostuvo que la política consistente en arrestar solo al líder de la organización, en buena medida “explican la fragmentación y multiplicación de los cárteles, el mapa es cada vez más complejo” y la violencia no ha disminuido.

Agregó que las organizaciones han diversificado sus actividades. Cuando se adueñan de una plaza “empiezan a extorsionar a los comercios, exigiendo una cuota; secuestran, controlan el robo de combustible y muchas otras actividades delictivas”. Frente a esta realidad, dijo, “está claro que seguir con más de lo mismo no es opción”.