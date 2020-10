Militares mexicanos / Víctor Flores Olea

Ciudad de México. En efecto, pocas noticias han tenido un efecto tan deprimente como la llegada el día de ayer de Los Ángeles en que se anuncia la detención del Exsecretario de la Defensa Nacional por complicidad con el ‘cártel H-2’, solicitándose una “orden permanente de detención” por considerar al acusado en riesgo de fuga. La denuncia concreta afirma que ayudó al actual capo de lo que resta del cartel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón, al manejo y penetración de droga en Estados Unidos y de Lavado de dinero.

El corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, David Brooks, reporta desde New York: “La parte acusadora sostiene que el acusado abusó de su puesto como secretario de la Defensa Nacional que ocupó entre 2012 a 2018 para ayudar a traficar miles de kilos de drogas ilícitas. A cambio de pagos de soborno, permitió al cártel H-2 –que rutinariamente cometió numerosos actos de violencia, incluyendo tortura y asesinato– a operar con impunidad en México”.

“La evidencia recabada por fuerzas de seguridad pública, la cual incluye miles de comunicaciones por BlackBerry Messenger interceptadas, revela que mientras era secretario de la Defensa Nacional, a cambio de sobornos, el acusado ayudó al citado grupo delictivo de múltiples maneras, como asegurar que no se realizaran operaciones militares contra ese cártel, pero sí lanzando operaciones contra los rivales, facilitando transporte marítimo, ampliando el territorio controlado por ese cártel a Mazatlán y el resto de Sinaloa y presentando a líderes con otros funcionarios mexicanos dispuestos a colaborar”.

“Según la carta del fiscal, Cienfuegos alertó a El H-2 sobre las investigaciones realizadas por fuerzas de seguridad pública estadunidenses sobre sus operaciones, incluyendo el uso de informantes y testigos cooperantes, lo cual resultó en el asesinato de un integrante del cártel”.

Parecerían contundentes tales acusaciones, pero no olvidemos que un “debido proceso”, sobre todo por lo que contiene de gravedad este asunto, debe ser absolutamente transparente y sin mancha alguna. Subrayo lo anterior porque no olvidemos que la denuncia y la acusación original fueron formuladas por la DEA, que todos sabemos no se distingue por su pulcritud en el manejo de estos asuntos. (¿O han influido demasiado sobre un servidor determinadas películas?).

En todo caso, debo confesar que, desde la primera edad, me impresionó con gran fuerza la presencia, por ejemplo en la escuela primaria y secundaria, de algunos jefes militares de rango, a los que vi invariablemente como gente de una pieza, como incorruptibles por definición e incapaces de alguna fechoría. A esto se sumaba sin duda una versión de la historia en que los héroes, en la inmensa mayoría de los casos, pertenecían a las fuerzas armadas de la República. Los militares, casi casi por definición, serían, en aquella versión mía de la historia de México, digamos los más merecedores de una consideración liberal, o para ser rigurosos de juicios impolutos en caso de que se vieran en la necesidad de exhibir su conducta para ser juzgados o valorados por cualquier tribunal.

Todavía reflexionando un poco hacia el pasado, percibo que este artículo está tremendamente marcado por experiencias y valoraciones que tuve en las primeras edades de la vida, y para concluir diré que espero firmemente que así sea, y que después del proceso que se abrirá al general Cienfuegos pudiera suscribir, sin reticencia alguna, cada una de las frases que componen este artículo.

Todavía añado que, a excepción del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, creo que merecen este artículo los militares que han integrado los mandos y tropas de nuestra fuerzas armadas en los últimos sexenios. (¿Salvo el de Peña Nieto?).