Informa AMLO que se hace prueba de Covid-19 cada semana

Ciudad de México. “Yo me cuido, guardo la sana distancia” para prevenir contagio de Covid-19, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a que el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, con quien convive diariamente, padece la enfermedad.

“Estuvimos juntos el viernes y, pues, todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio”.

Cuestionado sobre los controles de salud que adopta, López Obrador señaló que no ha tenido “afortunadamente síntomas. Y me hago la prueba por lo general cada semana para estar seguro. Sobre todo para no contagiar a nadie”.

Dijo que cada martes se realiza la prueba desde hace seis u occho semanas para tener seguridad de no estar enfermo.

Recomendó a la sociedad no confiarse y mantener las medidas de cuidado personal. "Nos duele mucho que pierden la vida mexicanos, conocidos, amigos, familiares, no dejar de cuidarnos".

Dijo que ha hablado con Ojeda “y no tiene molestias mayores”.

Reconoció que ya son varios integrantes del gabinete que han padecido Covid-19, algunos con más malestares que otros.