Grandes deudores pagaron este año cerca de $100 mil millones: AMLO

Las deudas de los grandes contribuyentes por impuestos eran de cerca de cien mil millones de pesos y se pagaron este año, entre ellos están Femsa y Wal Mart, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina dijo que se apoya a los empresarios con no aumentar los impuestos, no elevar el precio de combustibles y servicios como la luz, además a los pequeños empresarios se les entregan créditos, ya se han dado casi 2 millones de créditos con tasas de interés que no se otorgan en los bancos comerciales y con plazos para los pagos a tres años.

Agregó que se evita la extorsión, “garantizando el Estado de derecho, sin permitir la corrupción”. Dijo que también “se les apoya procurando que haya paz y tranquilidad, se pasó por la etapa más difícil de la pandemia, apostaban a saqueos y desorden, no hubo nada de eso. Poco a poco nos recuperamos de la crisis económica”.

Dijo que “cuando se entienda que todos debemos cumplir con la responsabilidad fiscal, el compromiso es ir a la simplificación. Dar toda la confianza a los contribuyentes. No tratarlos como delincuentes en potencia”.

El mandatario pidió la comprensión porque había “unos muy mal portados, mal acostumbrados, no era justo que pagaran impuestos los campesinos, obreros, comerciantes, profesionales, pequeños y medianos empresarios, y los de mero arriba no pagaban y cuando lo hacían se les devolvían sus impuestos, eran miles de millones de pesos. Eso ya se terminó”.

Lo mismo ocurrió en las facturas falsas, lo cual estaba fuera de control y de repente se hicieron millonarios unos cuantos despachos que se dedicaban a defraudar. Agregó que “se está aplicando la ley, y no vamos a quitar el dedo del renglón: vamos a presentar denuncias en todo que sea evasión y fraudes fiscales”.

Agregó que en el SAT las grandes corporaciones tenían a sus representantes y lo tenían tomado. “Salía un funcionario del SAT, se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y que no pagaran impuestos para llevar a cabo evasiones, era un asunto descarado lo del manejo de facturas falsas. Las llamadas factureras, en los últimos diez años crecieron como nunca. Despachos manejados por delincuentes con cuello blanco, todavía hay denuncias penales pendientes porque queremos erradicar por completo estos vicios, estos actos de corrupción”.

Agregó que se tenía que poner orden en la recaudación, “algunos pedían tregua para el pago de impuestos. Se nos hubiera caído la hacienda pública, la recaudación. Estaríamos en una situación de déficit de ingresos. Afortunadamente no ha sucedido. Hubo una disminución, pero nada en comparación con lo que hubiera pasado si no hubiéramos tomado medidas para que pagaran impuestos”.