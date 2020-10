Analizarán comisiones del Senado dictamen que extingue fideicomisos

Ciudad de México. Las comisiones de Hacienda y la de Estudios Legislativos Segunda sesionarán esta tarde un hotel de la Alameda, en virtud de que no hay condiciones para que sesione en el Senado ya que se encuentra bloqueado por organizaciones de defensa de derechos humanos, de desaparecidos, académicos e investigadores que demandan que no se extingan los fideicomisos.



Dichas comisiones analizarán el dictamen que ayer se circuló y que avala la minuta de la la Cámara de Diputados que extingue 190 fideicomisos, entre ellos los de Conacyt para financiar investigaciones científicas, el Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), el fondo de apoyar a las víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.

Esta tarde noche sesionará solamente las bancadas de Morena y sus aliados, ya que el bloque de contención (PAN, PRI, MC y PRD) informaron hace unos momentos por redes sociales que no asistirán a l encuentro debido a que la dictaminación de la minuta debe realizarse en las instalaciones del Senado.



Previo a esta reunión, la comisión de Hacienda, la de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos recibieron en privado al colectivo de víctimas de violaciones de derechos humanos, a académicos e investigadores y representantes de ex braceros.



La reunión de las comisiones, se efectúa en un hotel “debido a que no hay condiciones para sesionar en la Cámara Alta”, informó el presidente de la comisión de Hacienda, el morenista Alejandro Armenta.