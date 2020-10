Modelo ecológico en hidroeléctricas para evitar inundaciones: AMLO

Ostuacán, Chis. Desde la presa “Peñitas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación de un modelo de caudal ecológico para turbinar permanentemente las hidroeléctricas y con ello evitar inundaciones, tras señalar que durante el periodo neoliberal se aplicó un proceso de “lavado de cerebro, de colonización en favor de las privatizaciones”, que incluyó la energía eléctrica. Anunció que los ríos de éste, su estado, serán dragados constantemente.

Subrayó a los damnificados por inundaciones que serán reparados todos los daños y se implementará un programa de mejoramiento y construcción de vivienda, por lo que pidió a sus paisanos que le den su confianza y no protesten.

Para demostrar el proceso de degradación que había en la época neoliberal, resaltó la aprehensión en Estados Unidos de los ex secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, acusados de vínculos con el narcotráfico.

“Desde luego no hay que sentenciarlos antes de se demuestre su culpabilidad”, pero esto es “lo suficientemente representativo para demostrar la decadencia de México que produjo la política neoliberal y el predominio del dinero, del poder económico que subordinó por completo al poder político”.

A los damnificados por las lluvias les aseguró: “no vamos a fallarles, todos van a ser atendidos; no hace falta que se movilicen, que protesten y tomen carreteras. Eso era antes, cuando el gobierno no atendía al pueblo; ahora es el gobierno es del pueblo”.

Les pidió que no se dejen “manipular, que rechacen la politiquería de los conservadores corruptos que no pierden oportunidad para ponernos obstáculos, porque no quieren que salga adelante la transformación de México”.

Dijo que con el modelo de caudal ecológico, “el plan es que no se acumule agua en los vasos de presas” y se cumplirá cabalmente, porque se turbinarán permanentemente las hidroeléctricas. “Nada de tenerlas paradas hasta que se despachen a particulares, como era antes.

Primero las hidroeléctrica, las empresas públicas que producen energía eléctrica”.

Van a cambiar los procedimientos, y añadió que el modelo irá acompañado de protección civil. “Tengo las facultades para emitir un decreto en dónde por la protección del pueblo ante inundaciones, estas hidroeléctricas va a operar de manera distinta.

“Vamos a qué constantemente se esté turbinando, que no se acumule tanta agua en los vasos; sobre todo se cuide que no se llenen los embalses en los meses de lluvia; que no tengamos necesidad de soltar más agua de lo que se necesita para turbinar y no se inunde la planicie de Tabaco.

Afirmó que esto se complementará con un dragado permanente de todos los ríos de Tabasco. A cargo del plan estará el contralmirante Ángel Julián Melo Moya, director general adjunto de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina.

Anunció la compra de dragas modernas, “todas las que se necesiten” y todos los días se estarán construyendo bordos de protección para evitar que “se vuelva a inundar Tabasco”.

Ratificó que se repararán los daños que provocaron las inundaciones. “Desde los primeros días hicimos el compromiso de apoyar a todos los damnificados por las inundaciones.

“Ya se están levantando los censos de afectados y 25 mil familias recibieron de manera directa sus apoyos. Faltan otros, pero a todos se les va a atender y no sólo con recursos para que compren los enseres domésticos que perdieron, vamos a llevar a cambio un programa de mejoramiento y de construcción de vivienda.

Manuel Bartlett, director de la CFE dijo que iniciarán de inmediato los trabajos de dragado en las hidroeléctricas.

López Obrador acusó que en el periodo neoliberal, por darle preferencia las empresas privadas que generan energía, las hidroeléctricas no se turbinaron constantemente y se les dio una función secundaria, lo que ocasionó, entre otras cosas, que “tuvieran siempre llenos los vasos de presas.

“Durante mucho tiempo esto llevó a que, durante los meses de más lluvia, en Chiapas, en Tabasco, estando las presas llenas se tenía que soltar más agua y esto producía inundaciones, sobre todo en la planicie de Tabasco”.

Recordó que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hizo una ley secundaria, totalmente violando la Constitución”, para que particulares generaran la energía eléctrica, política que continuó hasta el sexenio anterior, “al grado que las empresas particulares están produciendo lo mismo que la CFE: 50 por ciento de la energía que consumimos se compra a empresas particulares, sobre todo extranjeras”, subrayó el presidente.

Dijo que había un plan para “desaparecer la generación de energía eléctrica por parte de CFE”, lo que era aceptado incluso por los técnicos de la misma comisión.

También destacó que todavía “están encontrando en los cajones de los escritorios, expedientes que prueban la corrupción que imperaba antes de que llegáramos a la Presidencia. Todavía no terminamos de limpiar al gobierno de corrupción”.