Por falla técnica, rechaza INE uso del PREP en Hidalgo

Pachuca, Hgo. En la madrugada de este domingo, horas ants del inicio de la jornada para renovar las 84 presidencias municipales, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) informó que al considerar que hay errores metodológicos y técnicos, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que en esta ocasión no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por lo que se pondrá en operación otra herramienta tecnológica para suplirlo.

En sesión celebrada de forma virtual alrededor de la una de la madrugada de este domingo, y pese a las protestas de los representantes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH), los consejeros del IEEH aprobaron por unanimidad el acuerdo mediante el cual se avaló la sustitución del PREP por otra herramienta denominada “Preliminares Hidalgo 2020” .

Los integrantes del Consejo del IEEH dieron a conocer que para dotar a la ciudadanía de una información aproximada de los resultados de las actas electorales de los municipios la noche de este 18 de octubre, se pondrá en marcha un método alternativo, el cual, reconocieron, no ha sido avalado por el INE pero que garantiza certeza y seguridad.

En entrevista para La Jornada, Guillermina Vázquez Benítez, presidenta consejera del IEEH, explicó que el programa “Preliminares Hidalgo 2020” no tiene diferencias de fondo con el PREP, toda vez que ambos cumplen con la función de hacer públicos los resultados de las actas de las tres mil 738 casillas que se van a instalar.

Explicó que la única diferencia entre ambos sistemas de conteo rápido es que el PREP cumple con determinados lineamientos que establece el INE para cada uno de los módulos que lo integran.

“Uno de estos módulos es el denominado Sitio de Publicación o la pantalla de publicación que observan todos los ciudadanos donde hay muchos apartados y gráficas de información”.

En el caso de “Preliminares Hidalgo 2020”, Vázquez Benítez aseveró que no se va a utilizar ese tipo de Sitio de Publicación con gran variedad de gráficas y cuadros con información, sino uno más sencillo, con información de numero de votos recibidos por casilla, por cada partido político y por cada uno de los 84 municipios.

“Cambia la presentación, pero no la certeza”, dijo por su parte el consejero Salvador Franco, quien agregó que la puesta en operación de “Preliminares Hidalgo 2020”, lo único que se pretende es que no haya un vacío de información de la noche del domingo al miércoles en que se hará el cómputo oficial de las actas en los consejos municipales del IEEH.

Blanca Tolentino, otra de las consejeras dijo que el sistema cumple al 100 por ciento con el proceso de captura, digitalización y publicación de la información contenida en las actas electorales.

El programa “Preliminares Hidalgo 2020” comenzará a dar resultados a partir de las 18.00 horas de este domingo en presencia de un notario público.

Incumplimiento del proveedor

Durante la sesión, los consejeros del IEEH dieron a conocer que la decisión de poner en marcha el programa “Preliminares Hidalgo 2020” se debió a incumplimientos técnicos por parte de la empresa Megawett, contratada para la creación del sofware, lo que propició diversas deficiencias e impidió que no se pudiera realizar un simulacro del PREP programado el 27 de septiembre.

Se informó que en el simulacro del 7 de octubre hubo diversas fallas como la falta de entrega del módulo del sitio de publicación de resultados aunque los módulos de digitalización y captura funcionaron a la perfección. No obstante, el INE decidió no avalarlo tal como lo dió a conocer a las dirigencias de los 11 partidos nacionales y estatales que participan en los comicios.

La presentación del proyecto de acuerdo en el que se proponía la puesta en operación del programa “Preliminares Hidalgo 2020” en lugar del PREP causó la molestia en los representantes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH).

Alejandro Olvera Mota, representante de Morena pidió a los consejeros votar en contra del acuerdo bajo el argumento de que la sustitución del PREP por otro sistema de conteo no esta contemplado por la ley .

Olvera Mota, tras reconocer que el IEEH, con la puesta en operación de “Preliminares Hidalgo 2020” actúa de buena fe al “tratar de dar solución a este vacío” dijo que la ley no lo contempla por lo que se podría “generar un problema mayor”.

“No le veo posibilidades legales; dejemos a un lado el aspecto técnico ,la ley no contempla esta posibilidad; no habla de una tercera herramienta ni de que por medio de este acuerdo pudiera caminar legalmente este tipo de conteos”.

En contraste, Rafael Sánchez, representante del PAN respaldó el acuerdo tras señalar que con la puesta en operación de “Preliminares Hidalgo 2020” se cumplía con los principios de certeza y máxima publicidad.

Dijo que si bien había molestia de su partido de que en esta ocasión no se va a contar con un programa de conteo rápido tal como lo marca la ley, y tras puntualizar que fue una irresponsabilidad del INE el dejar hasta última hora su decisión de no avalar la puesta en operación del PREP, dijo que el programa “Preliminares Hidalgo 2020 es necesario para la ciudadanía”.

“No podemos regresar a 20 o 30 años de oscurantismo como ocurrió en 1988 con la caída del sistema electoral y en el que unos cuantos tenían acceso a la información”.

Vicente Aguilar Aguilar del Partido del Trabajo (PT) dijo que “este tipo de acuerdos genera una crisis política entre el INE y el IEEH” ya que la lógica del PREP es la publicación para darle mayor publicidad a los resultados electorales”.

Comentó que al no cumplirse con este principio, el INE no aprobó su puesta en operación y que el acuerdo para sustituirlo por otro sistema de conteo, “debió hacerse con mayor tiempo , no abona a la democracia, debe generar consensos y esta vez no los hubo” por lo que rechazó apoyar al programa “Preliminares Hidalgo 2020”.

Federico Hernández Barros del PRI respaldó al nuevo programa tras lamentar que los que se oponen “tuvieran poca memoria” y se hubieran olvidado que el IEEH ha sido reconocido en diversas ocasiones por la forma de organizar y concluir los procesos electorales, además de que “Preliminares Hidalgo 2020” tiene como objeto no dejar un vacío informativo de tres días.